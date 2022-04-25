Два месяца прошло с того момента, как президент России Владимир Путин объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией» в Донбассе. Целью операции Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима», «демилитаризацию и денацификацию Украины», а также «предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

Президент РФ всю ответственность «за возможное кровопролитие» возложил на власти Украины. Априори было понятно, что все попытки Путина оправдать начало большой войны с Украиной звучат неубедительно. Но даже тогда мало кто мог предположить, сколь чудовищными будут жертвы этого вопиющего преступления, за которое Россия и россияне, поддерживающие «линию партии и правительства» будут отвечать очень долго. # продолжает публикацию цикла статей-репортажей о войне, горе, крови и слезах, которые Россия принесла на украинскую землю (https://zerkalo.az/kogda-i-pochemu-proigral-vladimir-putin-chast-desyataya/; https://zerkalo.az/tsvety-i-slezy-na-8-marta-chast-devyataya/; https://zerkalo.az/gallyutsinatsii-babuli-i-kremlya-chast-vosmaya/ ; https://zerkalo.az/o-bespoleznosti-svyazej-i-polze-bla-bla-kar-chast-sedmaya/ ; https://zerkalo.az/iz-buharesta-v-porubnoe-razrushennye-semi-chast-shestaya/; https://zerkalo.az/kak-oni-budut-otnositsya-kogda-vyrastut-k-rossii-chast-pyataya/; https://zerkalo.az/russkim-byt-stalo-toksichno-reportazh-o-vojne-chast-chetvertaya/ ; https://zerkalo.az/papa-ya-tak-zhdu-kogda-ty-k-nam-priedesh-chast-tretya/; https://zerkalo.az/kak-zhe-legko-mozhno-prevratit-v-sushhij-ad-zhizn-mirnyh-lyudej-chast-vtoraya/ ; https://zerkalo.az/spetsoperatsiya-ili-vojna-ona-i-est-vojna-chast-pervaya/)..

…Украинские школы в период войны перешли на дистанционное обучение. При этом ежедневная перекличка в чате показывает, что многих учеников просто нет в сети. Дети выехали с родителями. Кто-то на Запад Украины, полагая, что там более безопасно. Кто-то и вовсе покинул страну. Война закончится, но кто и как восполнит пробелы в образовании, возникшие по причине пропусков занятий? Впрочем, в ситуации, когда тебе нужно спасать жизни детей, в буквальном смысле слова, о том, что будет потом мало кто беспокоится. Людей волнует то, что будет прямо сейчас. В раздельном звучании этого слова.

Проще тем, кто живет в частном доме. Чем он больше, тем проще переносить тревогу. Можно и на собственном дворе поиграть. Если, конечно, получится отогнать тревожные мысли. А вот тем, кто живет в квартирах, им намного сложнее. Сверху слышен топот ног, личного пространства намного меньше, да и статистика показывает, что прилетает все же больше именно в многоэтажные здания. При этом, едва ли не единственное утешение — безупречно работающий интернет.

В Баку, где к счастью царит мир, провайдеры не в состоянии обеспечить такое соотношение цены и качества услуг, как в воюющей Украине. Почему это происходит, как это собирается исправлять отечественное Министерство цифрового развития и транспорта нашей страны, ответа на этот вопрос у меня нет. Скажу лишь, что очень много украинских айтишников покинуло страну. Их услугами вполне могли бы заинтересоваться в Азербайджане.

Остановилось, на момент моего там присутствия, практически все. В том числе и работа стоматологических клиник, парикмахерских, не говоря уже про магазины по продаже электроники. Кстати, одним из самых популярных магазинов по продаже электроники в Украине считается сеть «Эльдорадо». Так вот украинская сеть магазинов «Эльдорадо» в Украине является франшизой российской компании «Эльдорадо». В России первый магазин начал работать в 1994 году, а в Украине пятью годами позже.

И такого рода примеров, когда в Украине работали и до сих пор продолжают работать сети магазинов, франшизы российских фирм и компаний, немало. Война вносит, кстати, свои коррективы и в этот вопрос. На днях украинский бизнесмен Василий Хмельницкий заявил, что согласен на национализацию государством киевского ТРЦ Ocean Plaza, долю от которого (33%) продал своему бизнес-партнёру Андрею Иванову. Влиятельный Forbes утверждает, что 51% Ocean Plaza принадлежат российской компании, которая ведёт к семье Ротенбергов, держащих один из «кошельков» президента РФ Путина.

Это, на минуточку, ТРЦ, которое находится в самом центре Киева! Кстати, в кругах азербайджанской диаспоры Украины бытовала уверенность, что нехилую долю в ТРЦ Ocean Plaza имеет и российско-украинский бизнесмен азербайджанского происхождения Вагиф Алиев. Дочка которого, Нателла Крапивина, известна в качестве бывшего продюсера певицы Светланы Лободы и бывшего же уже продюсера многих известных развлекательных телепередач. Например, «Орел и решка».

Крапивина, замечу, подверглась давлению в России за свою справедливую позицию. Она назвала войну в Украине преступлением. Она выставляла в соцсетях фото разбомбленных кварталов, домов Киеве. И на нее, стаей шакалов налетела вся прикормленная свора российских пропагандистов во главе с Тиной Канделаки. Эта дама с рабочим ртом сейчас умудряется даже Марго Симоньян перекричать в порыве демонстрации любви к России-матушке. Но кто знает, где чье начало, где чей конец….

Просчет Путина и его советчиков

Если ваш город, к счастью, не бомбят, то каждый прожитый день войны похож на предыдущий. Встал, умылся, поел, сбегал в магазин, вернулся домой и все — читаешь новости в интернете. Телевизор потерял свою актуальность окончательно. Жить в таком состоянии детям- очень тяжело. Они быстро повзрослели и делают вид, что ничего страшного не происходит. Стараются так утешить родителей. Но все же — это дети. И им просто страшно! Вот и мы приняли решение выехать из Украины после того, как сын, после очередного сигнала воздушной тревоги, на сей раз невероятно громкого и настойчивого, прибежал в комнаты крича: «Папа, сейчас нас разбомбят! Скорее, в подвал!».

…Пути выезда были найдены сравнительно быстро. Саша, таксист, который в обычное время отвозил меня в Киев или в аэропорт Борисполь и обратно, согласился отвезти в город Хмельницкий. Расстояние между городами составляет порядка 500 километров. Саша запросил 12.000 гривен. То есть, раза в два с лишним больше, чем в мирное время. Таковы реалии войны — растущие цены и риски.

Тронулись в семь утра, нужно же было успеть доехать в Хмельницкий до комендантского часа. Понимая, что кафе и просто закусочных по пути может не быть, запаслись едой. Всю ее съели, кстати. Путь лежал через села и, глядя на них, ты не уставал поражаться глупости затеи президента России Владимира Путина. Совершенно очевидно, что просто невозможно оккупировать такую огромную страну целиком. Оторвать куски — можно. Превратить цветущие города в пепел — тоже можно. Но оккупировать и сохранить все — никогда!

Но, президенту России, видимо, рассказали совсем уж фантастические истории, раз он решился на полномасштабное вторжение. Рассказали те, кто банально хотел заработать на войне миллионы. Кровавые миллионы тех самых долларов, обесценивание которых регулярно пророчат из российского зомбоящика. Какова будет судьба этих торговцев смертью, иллюзиями и фобиями, покажет время. Ну а мы проезжали все новые и новые населенные пункты.

Очень понравился город Гайсин в Винницкой области. Кстати, согласно распространенной версии, название города имеет тюркское происхождение. Эта версия гласит, что в XI-XII веках в этих краях проживали тюркские кочевые племена черных клобуков. Но спустя века Гайсин стал местом проживания большого числа евреев. Которые на себе познали ужасы Второй мировой войны.

Дело в том, что город был занят частями 11-й полевой армии Вермахта 25 июля 1941 года. Оккупация Гайсина продолжалась почти 32 месяца. В этот период в районе Гайсина находились немецкие концлагеря Stalag 329/Z и Stalag 348 (3/43 — 8/43)[58] По разным оценкам за время оккупации на северо-восточной окраине города (урочище Белендийка) немцы расстреляли от 8000 до 10 000 человек — в основном местных евреев и евреев, специально привозившихся сюда для уничтожения из других оккупированных районов.

Сейчас этот небольшой городок с населением чуть более 25.000 человек был готов защищаться не от немцев, а от российских оккупантов. Защищаться до последнего, как бойцы полка «Азов» в героическом Мариуполе. Впрочем, такое отчаянное сопротивление оккупантам готовы оказать в любом украинском городе. И это то, к чему оказались совершенно не готовы Владимир Путин и его советчики…