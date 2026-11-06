Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте утверждает, что война в Украине закончится без явного победителя компромиссным мирным соглашением. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я не думаю, что это очень вероятно (наличие явного победителя). Такие войны всегда заканчиваются мирным соглашением, которое часто является своего рода компромиссом», — заявил Рютте.

Он в очередной раз повторил, что Европа должна сохранять бдительность в отношении России после завершения войны. В то же время генсек НАТО указал на прямое отсутствие угрозы от Москвы. Однако он заметил, что после завершения боевых действий «огромная армия будет существовать не просто так».