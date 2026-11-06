Госсекретарь США Марко Рубио считает проведение выборов в Венесуэле в 2027 году оптимальным вариантом.

В интервью газете The New York Times Рубио сказал, что «в идеале» выборы в боливарианской республике состоятся в 2027 году. В то же время он не стал гарантировать, что это случится до конца президентского срока Дональда Трампа, заявив, что Венесуэле еще предстоит предпринять ряд важных шагов, чтобы проведение голосования оказалось возможным.

Срок президентских полномочий Трампа завершится 20 января 2029 года. В мае глава Минэнерго США заявил, что выборы в Венесуэле состоятся до завершения президентского срока Трампа. Сам американский лидер в начале октября сообщил в интервью журналу Time, что еще слишком рано для проведения выборов в Венесуэле.

Уполномоченный президент боливарианской республики Делси Родригес, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркнула, что президентские выборы в стране пройдут в тот момент, который ее народ посчитает правильным, а не когда ему укажут извне.