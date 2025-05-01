В Баку созданы две комиссии, связанные со сносом зданий с истекшим сроком эксплуатации и нарушающих архитектурный облик города.

Как сообщает Report, при Исполнительной власти города Баку создана комиссия, уполномоченная заниматься выкупом и переселением таких жилых и нежилых объектов, расположенных на проспекте Азербайджан, улицах Низами, Рзы Гулиева, Набат Ашурбековой, Мирзы Фатали Ахундзаде, Чингиза Мустафаева и Мирзааги Алиева в Ясамальском районе.

Речь идет о зданиях, построенных в начале XX века, которые признаны непригодными и подлежащими сносу в рамках нового Генерального плана города. Помимо освобождения территории от устаревших построек, в этом районе также предусмотрено обновление инженерно-коммуникационной инфраструктуры и проведение благоустройства.

Комиссия ведет работу по адресу: Ясамальский район, улица Мирзы Фатали Ахундзаде, дом 4. Жителей указанных территорий призывают обращаться с документами, подтверждающими право собственности на постройки.

За ходом данного процесса и обеспечением прозрачности будет следить отдельная комиссия, созданная при Кабинете Министров.