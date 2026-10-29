Тридцать лет в Праге — большой отрезок жизни, за который неизбежно наступает момент переосмысления пройденного пути. Особенно когда за плечами — пусть небольшой по времени, но очень значимый опыт воспитания в традициях и культуре своей страны.

В начале 1990-х годов, переезжая в Чехию, я взяла с собой богатейший багаж бакинского воспитания, тепло семейных традиций и глубокое чувство привязанности к родному городу, которое не утратила до сих пор. Сегодня, оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что ощущаю себя азербайджанкой с европейским опытом, для которой Чехия тоже стала родной. Но она никогда не заслонила мою первую родину.

За эти годы изменилось и отношение чешского общества к выходцам с Востока: от первоначальной настороженности и бытовых стереотипов — к постепенному осознанию того, что Азербайджан — страна с древней культурой, светскими традициями и огромным интеллектуальным потенциалом.

Интеграция в европейское общество никогда не бывает простым процессом. Она требует разумных компромиссов, терпения и умения адаптироваться к местному образу жизни. Я не стала до конца «своей» в Праге, но научилась ценить местную сдержанность, уважение к личному пространству и рациональный подход к жизни. При этом моя национальная идентичность, любовь к своей стране, непоколебимая вера в любовь, доброту и искренность останутся со мной навсегда. Думаю, любой человек, искренне любящий свою родину, поймет, о чем я.

Мне потребовалось время, чтобы принять некоторые различия между нашими культурами и нашим восприятием жизни. Например, различия в расстановке приоритетов: для чехов большое значение имеют личные границы, комфорт и соблюдение правил, тогда как для азербайджанцев особенно важны семья, общественные связи и уважение к традициям.

Живя в другой языковой и культурной среде, невероятно важно не позволить ностальгии превратиться в застой, а, напротив, научиться делиться с окружающими красотой азербайджанской культуры.

Чешское архитектурное и музыкальное наследие и азербайджанская мугамная традиция лишь на первый взгляд кажутся далекими друг от друга. На самом деле их объединяет глубокая поэтичность, способность обращаться непосредственно к чувствам человека.

Чешское музыкальное сообщество и широкая публика с теплотой и глубоким профессиональным интересом знакомятся с азербайджанской музыкальной культурой, воспринимая ее как самобытное, яркое и академически зрелое явление. Музыкальные связи между двумя странами активно развиваются: в Праге проходят концерты азербайджанской классической музыки, выступления мугамных ансамблей и кросс-культурные проекты, в рамках которых чешские коллективы, в том числе Prague Modern, выступают совместно с азербайджанскими музыкантами.

Особое признание в Чехии получают представители азербайджанского исполнительского и композиторского искусства. Так, скрипачка Джанель Наджафли была удостоена премии «Орфей — Человек года». Когда чехи открывают для себя наш мугам, джаз-мугам или восточную миниатюру, их прежде всего поражает эмоциональная глубина этой музыки — глубина, которая понятна без перевода.

Сохранение родного языка в эмиграции также требует определенных усилий. В нашей семье азербайджанский язык всегда оставался живым организмом, символом домашнего тепла, связи поколений и уважения к предкам.

Азербайджанская диаспора в Чехии за эти годы прошла большой путь и сегодня способна уверенно заявлять о себе в общественной и культурной жизни страны.

Особенно важной стала роль женщин. Именно женщины во многом выступают хранительницами культурного кода, передают его следующим поколениям и одновременно выстраивают мосты между азербайджанским и чешским обществами. Сегодня у нашей диаспоры есть необходимые ресурсы и потенциал для того, чтобы последовательно знакомить европейское сообщество с Азербайджаном, его культурой, историей и позицией по происходящим на Южном Кавказе процессам.

Каждый раз, когда я возвращаюсь в Баку, меня охватывает удивительное чувство. С одной стороны, это огромная радость от встречи с родным городом, который стремительно меняется, развивается и расцветает. С другой — светлая грусть по тому Баку, в котором прошла моя молодость.

Молодым азербайджанцам, которые только начинают свою жизнь в Европе, я всегда советую впитывать знания, приобретать европейский опыт, быть открытыми миру и учиться новому. Но при этом никогда не забывать, культуру какой страны они несут в себе и какую страну представляют за рубежом.

Можно прожить десятилетия вдали от родного города, научиться понимать другую культуру и почувствовать другую страну своим домом. Но Баку остается той внутренней точкой отсчета, к которой мысленно возвращаешься снова и снова.

Санубар Ибрагимова