Состояние здоровья Президента Армении Ваагна Хачатряна за последние недели значительно ухудшилось.

Как сообщает газета «Грапарак», президент Армении не принял участия в мероприятиях, посвященных годовщине теракта 27 октября, а также пропустил ряд мероприятий в рамках проходящего в Армении климатического саммита COP-17.

Кроме того, под его патронажем состоялась церемония вручения премии The Prince Talal International Prize for Human Development 2025, однако Хачатрян не присутствовал и на этом мероприятии.

Президент Армении также отсутствовал на состоявшейся накануне торжественной церемонии приема королевы Испании и принца Саудовской Аравии.

«По нашим сведениям, он редко бывает в своей резиденции. Хачатрян уже долгое время болеет. Люди начали замечать изменения в его внешности», — пишет издание.

Отметим, ранее в СМИ распространилась информация о том, что президент Армении страдает онкологическим заболеванием и перенес операцию на легком.