Сегодня проходит очередное заседание суда по уголовному делу Хачатряна Вагифа Черкезовича, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований.
Как передает АПА, на судебном заседании под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева выступил прокурор.
Прокурор по делу, помощник главного прокурора Мугеддес Султанов выступил с речью и потребовал приговорить Вагифа Хачатряна к 15 годам лишения свободы.
В своем выступлении прокурор заявил, что первые 5 лет срока Вагиф Хачатрян должен провести в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.
Адвокат попросил у суда время для защитной речи.
В процессе был объявлен перерыв до 14:00.