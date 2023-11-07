Сегодня проходит очередное заседание суда по уголовному делу Хачатряна Вагифа Черкезовича, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований.

Как передает АПА, на судебном заседании под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева выступил прокурор.

Прокурор по делу, помощник главного прокурора Мугеддес Султанов выступил с речью и потребовал приговорить Вагифа Хачатряна к 15 годам лишения свободы.

В своем выступлении прокурор заявил, что первые 5 лет срока Вагиф Хачатрян должен провести в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

Адвокат попросил у суда время для защитной речи.

В процессе был объявлен перерыв до 14:00.