Бакинский военный суд приговорил Вагифа Хачатряна, обвиняемому в массовых убийствах в селе Мешали к 15 годам лишения свободы. Согласно вердикту суда, первые пять лет он проведет в крытой тюрьме, остальной срок – колонии строго режима.

Перед оглашением приговора адвокат Радмила Абылова попросила суд «оправдать» Хачатряна исходя из того, что во время событий в Мешали, он «не участвовал в них», «находился у себя дома».

Однако гособвинитель Джовдет Мехралиев указал, что показаниями свидетелей и потерпевших было подтверждено, что Хачатряна был среди лиц, напавших на жителей Мешали.

Хачатрян сам сказал, что является «всего лишь жителем села Бадара». Он поклялся Богом, что не совершал преступлений и сказал, что пусть «Аллах накажет тех, кто совершил эти преступления».