Коммунальные платежи — одна из тех статей расходов, которые есть у каждой семьи в Азербайджане. При этом счета за свет, газ и воду нередко оказываются выше, чем могли бы быть, не из-за высоких тарифов, а из-за привычек, старой техники и мелких утечек, которые остаются незамеченными месяцами.

С 2026 года система оплаты коммунальных услуг изменилась: помимо платы за фактически потреблённые ресурсы, для населения введены фиксированные ежемесячные платежи — 1 манат за электроэнергию и 1 манат за природный газ. Это означает, что даже при минимальном расходе в счёте будет присутствовать базовая сумма, поэтому экономия на объёме потребления становится особенно заметной.

Электроэнергия в Азербайджане тарифицируется по ступенчатой системе: чем больше киловатт-часов потребляет домохозяйство, тем дороже обходится каждый следующий объём. Для населения действуют льготные ставки на первые объёмы потребления, а при превышении определённых порогов цена за киловатт-час возрастает. Поэтому задача не в том, чтобы отказываться от комфорта, а в том, чтобы не «перепрыгивать» в более дорогую ступень без реальной необходимости.

Первый и самый простой шаг — проверить, какие приборы работают постоянно. Холодильник, роутер, телевизор в режиме ожидания, зарядные устройства, оставленные в розетках, кондиционер и бойлер способны незаметно увеличивать расход. Особенно это касается старой техники: устаревший холодильник или кондиционер может потреблять заметно больше электроэнергии, чем современная модель того же класса.

Кондиционер — один из главных «потребителей» электричества в тёплые месяцы. Не обязательно отказываться от него: достаточно установить разумную температуру, не охлаждать помещение до extremes, регулярно чистить фильтры и не открывать окна во время работы. Разница в несколько градусов на термостате может ощутимо отразиться на счёте, при этом комфорт в помещении сохранится.

Освещение — ещё одна зона быстрой экономии. Замена ламп накаливания на светодиодные позволяет снизить расход электроэнергии на освещение в разы, а срок службы таких ламп значительно дольше. Дополнительную пользу приносит привычка выключать свет, выходя из комнаты, и использовать локальное освещение — настольную лампу или бра — вместо того чтобы включать люстру на всю комнату.

С газом ситуация похожая: экономия начинается с правильной эксплуатации плиты, котла и водонагревателя. При готовке стоит использовать посуду с ровным дном и крышкой, регулировать пламя так, чтобы оно не «выходило» за края кастрюли, и не держать конфорку включённой без необходимости. Для отопления важно не перегревать помещения: оптимальная температура в жилых комнатах обычно находится в диапазоне 20–22 градусов.

Газовый котёл требует регулярного обслуживания. Загрязнённые фильтры, накипь в теплообменнике и неправильно настроенная система отопления заставляют котёл работать с повышенной нагрузкой. Профессиональная проверка перед отопительным сезоном не только снижает расход газа, но и повышает безопасность дома. Газовые котлы по-прежнему остаются экономически выгодным вариантом для многих семей, поскольку позволяют одновременно отапливать жильё и нагревать воду.

Утепление дома — инвестиция, которая окупается в течение нескольких сезонов. Утеплённые окна, уплотнители на дверях, шторы, ковры и устранение щелей в стенах помогают сохранять тепло зимой и прохладу летом. В результате котлу приходится работать меньше, а кондиционеру — не включаться на максимальную мощность. Это особенно актуально для старого жилого фонда, где теплопотери через окна и двери могут быть значительными.

Вода чаще всего «утекает» буквально: капающий кран, неисправный сливной бачок или тонкая струйка из смесителя могут незаметно увеличить расход за месяц. В Баку, Сумгайыте и на Абшероне кубометр воды вместе с канализацией стоит около 1 маната, поэтому даже небольшой перерасход при ежедневном использовании со временем превращается в ощутимую сумму.

Экономить воду можно без ущерба для быта: закрывать кран во время чистки зубов и намыливания посуды, использовать стиральную и посудомоечную машины только при полной загрузке, устанавливать аэраторы на смесители и своевременно устранять протечки. Эти меры не требуют больших вложений, но дают стабильный результат.

Отдельно стоит сказать о контроле показаний. Регулярная фиксация показаний счётчиков — раз в неделю или хотя бы раз в месяц — помогает заметить аномальный рост потребления и вовремя найти причину. Если расход резко увеличился без изменения привычек, это может указывать на утечку, неисправность прибора или ошибку в передаче показаний.

В итоге экономия на коммунальных услугах — это не про отказ от комфорта, а про разумное управление ресурсами. Современная техника, регулярное обслуживание, утепление жилья и простые бытовые привычки позволяют снизить счета без того, чтобы семья чувствовала себя ограниченной. А с учётом фиксированных платежей, введённых с 2026 года, каждый сэкономленный киловатт-час и кубометр становится ещё более ощутимым в итоговом счёте.

Автор

Агиль Гахраманов