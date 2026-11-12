Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в ближайшие дни заседание совета по безопасности, посвященное участившимся сообщениям о якобы заложенных бомбах. Об этом он сообщил по прибытии на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который транслирует Еврокомиссия.

«В ближайшие дни я проведу заседание Совета обороны и национальной безопасности, посвященное этому вопросу», — сказал французский лидер.

По его словам, «сейчас у властей Франции нет данных, которые бы позволили возложить за это ответственность на кого-либо». «Мы не можем утверждать, будто за этими звонками стоят какие-либо иностранные державы», — указал президент.