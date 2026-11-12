Международный валютный фонд (МВФ) не исключает, что в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке цена барреля нефти в 2027 году может вырасти до 130 долларов.

Как сообщает #, об этом заявил заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Роберто Кардарелли в ходе презентации регионального экономического обзора Фонда.

По его словам, базовый сценарий МВФ предусматривает среднюю цену нефти на уровне 96 долларов в 2026 году и 86 долларов в 2027 году. Этот прогноз основан на предположении об ослаблении конфликта на Ближнем Востоке и постепенной нормализации производства энергоресурсов и торговли в регионе Персидского залива.

Однако альтернативный сценарий предполагает затягивание конфликта и сохранение перебоев в поставках энергоресурсов. В этом случае суточная добыча нефти может дополнительно сократиться на 4 миллиона баррелей, а цены в 2027 году могут вырасти до 130 долларов.

Роберто Кардарелли отметил, что такая ситуация в целом окажет негативное влияние на мировую и региональную экономику. Страны-импортеры нефти столкнутся с более высокими затратами на энергоресурсы, а инфляция может оказаться примерно на 1 процентный пункт выше, чем предусмотрено базовым сценарием.

Представитель МВФ также указал на наличие противоположного риска для нефтяного рынка. По его словам, если в США произойдет серьезная рыночная коррекция в секторе искусственного интеллекта, то мировой спрос может ослабнуть.

Согласно моделированию Фонда, в таком случае цены на нефть могут снизиться на 30% по сравнению с базовым сценарием.

При реализации этого сценария экономический рост стран-экспортеров нефти окажется под негативным воздействием, тогда как страны-импортеры нефти смогут получить определенную выгоду от снижения цен на энергоресурсы.