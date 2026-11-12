В Казахстане задержаны председатель правления фонда «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и глава национальной железнодорожной компании «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) Елжас Отыншиев.

Как передает # со ссылкой на Комитет национальной безопасности (КНБ) республики, задержание провели 11 ноября сотрудники Службы по противодействию коррупции КНБ.

Помимо руководителей двух организаций, задержаны и другие лица, подозреваемые в коррупции.

По информации ведомства, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.

В КНБ отметили, что дополнительные сведения о ходе досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что работа по противодействию коррупции продолжается в рамках исполнения поручений главы государства и соблюдения принципа «Закон и порядок».

Конкретные обстоятельства предполагаемого коррупционного преступления и другие подробности дела пока не раскрываются.