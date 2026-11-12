Правительство КНР готово к диалогу с Тайванем о национальном воссоединении на базе принципа «одного Китая» и «Консенсуса 1992 года». Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию со дня рождения первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена (1866-1925), передает ТАСС.

«Мы готовы вести диалог и консультации с здравомыслящими представителями всех слоев общественности Тайваня по вопросам отношений между двумя берегами [Тайваньского пролива] и национального воссоединения на основе приверженности принципу «одного Китая» и «Консенсусу 1992 года», — сказал он.

«Консенсус 1992 года» — это договоренность, достигнутая на исторической полуофициальной встрече в Гонконге между представителями Коммунистической партии Китая и правившей на Тайване в то время партии «Гоминьдан». Договоренность подразумевает признание того, что в мире существует только одно китайское государство. Однако каждая из сторон вправе трактовать его по-своему: для Пекина это КНР, основанная 1 октября 1949 года по итогам гражданской войны в Китае, а для Тайбэя — Китайская Республика, которая до 1949 года существовала на материке