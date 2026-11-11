Тегеран и Маскат достигли взаимопонимания по вопросам судоходного коридора и системы разделения движения в Ормузском проливе. Об этом заявил председатель иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Багер Галибаф.

«Мы достигли взаимопонимания с Оманом относительно судоходного коридора и системы разделения движения в Ормузском проливе», — сказал он в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Галибаф также отметил, что статус Ормузского пролива «не вернется к тому, каким он был до войны». По его словам, это положение является частью достигнутого взаимопонимания и входит в число семи условий, выдвинутых Тегераном для урегулирования конфликта.