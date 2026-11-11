Постпреды стран ЕС в среду, 11 ноября, в Брюсселе одобрили санкции в отношении 113 физических и юридических лиц в рамках режима ограничительных мер за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающие им, и еще 31 физического и юридического лица в рамках режима ограничительных мер в связи с дестабилизирующей деятельностью России, сообщил корреспондентке DW дипломат ЕС.

По его словам, санкции должны быть официально одобрены на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 16 ноября.