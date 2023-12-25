Организация Североатлантического договора (НАТО) одобряет отдаление Армении от России. С таким заявлением выступил специальный представитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина в интервью «Общественному вещанию Грузии».

Коломина прокомментировал урегулирование армяно-азербайджанского конфликта и отметил, что одобряет дистанцирование Армении от России.

«Они требуют большего сотрудничества, они требуют большего политического диалога и увеличения представительства НАТО в наших отношениях. Мы приветствуем решения наших партнеров, которые идут на пользу стабильности региона», — заявил он.

Он предположил, что Армения уже начала процесс сближения с альянсом и это является осознанным выбором граждан страны.