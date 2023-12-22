Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк одобрительно высказался о возможном призыве властями Украины беженцев из этой страны на военную службу. «Это правильная идея», — заявил Подоляк в интервью «24 каналу», обнародованном в пятницу, 22 декабря.

«Все-таки надо быть сознательным, потому что выглядит странно. Кто-то здесь должен нести определенную ответственность за происходящее в стране. А кто-то там подождет, пока эти люди все выполнят. Потом приедем и будем дальше как ни в чем не бывало строить Украину. Здесь министр совершенно прав», — добавил представитель офиса украинского президента.

Этот вопрос необходимо обсуждать на уровне Генштаба ВСУ, Министерства обороны Украины и других министерств, включая МИД, считает Подоляк. Кроме того, необходимы консультации с правительствами других стран, где находятся украинские мужчины, «с точки зрения того, могут ли они там и дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь», пояснил он.

Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее заявил в интервью изданиям Bild, Welt TV и Politico о намерении украинских властей в поисках новых солдат для оборонительной войны против России с 2024 года призвать из запаса на военную службу мужчин-украинцев в возрасте от 25 до 60 лет, находящихся за границей. (DW)