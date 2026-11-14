Соединенные Штаты впервые поставили перед Украиной вопрос о возможном вступлении в НАТО в обмен на полный выход из Донецкой и Луганской областей. Киев обсуждает с партнерами комплекс гарантий безопасности в случае прекращения войны с Россией, хотя конкретного предложения пока нет, приводит «Интерфакс-Украина» слова президента Владимира Зеленского.

«Я неоднократно говорил: Украина не отступает и не отдает свои земли террористам. Американцы задали вопрос: «А если Украина будет в НАТО, Украина выйдет из Донбасса?» Это было впервые», — сказал Зеленский. Если США и другие участники НАТО подтвердят такое предложение, власти Украины вынесут его на общественное обсуждение, добавил украинский президент, добавив, что не может решить вопрос целиком по своему усмотрению. При этом Зеленский подчеркнул, что о юридическом признании российского контроля над Донбассом речь не идет.

Украинские силы в ноябре 2026 года в Луганской области удерживают менее 0,4% территории, но в Донецкой области их зона контроля составляет более 20%, включая стратегически важный «пояс крепостей» в Славянско-Краматорской агломерации на севере региона, отмечает Институт изучения войны (ISW). Полный захват Донбасса в ISW называли одной из ключевых для ВС РФ целей в конфликте, однако президент России Владимир Путин из-за медленного передвижения российских войск как минимум 15 раз переносил срок захвата территории.

Также российские дипломаты в ноябре называли уступку Киевом Донбасса и одновременно его отказ от членства в НАТО среди минимальных условий для прекращения огня. При этом представители США уже запрашивали согласия Путина на гарантии безопасности послевоенной Украине по образцу 4 и 5 статей Североатлантического договора без полноценного вступления страны в альянс.

Ранее среди лидеров государств, участвующих в НАТО, звучали неоднозначные оценки насчет возможности членства для Киева. Саммит блока в июне 2024 года в коммюнике утвердил формулировку, что «будущее Украины в НАТО», при этом ряд европейских политиков, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и экс-канцлера ФРГ Олафа Шольца заявляли, что вступление Украины в альянс в условиях идущей войны невозможно, что страна и ее армия для будущего членства должны соответствовать ряду параметров, а гарантии безопасности послевоенному Киеву НАТО может дать и без принятия Украины в свой состав. (themoscowtimes.com)