Федеральное управление гражданской авиации США во второй половине дня 13 ноября выпустило распоряжение о приостановке вылетов всех самолётов на территории страны. Это привело к транспортному коллапсу в аэропортах, задержке или отмене тысяч авиарейсов. Распоряжение было отменено спустя несколько часов, рейсы вновь могут производиться, однако полёты пока не вернулись к обычному графику — около 2 тысяч рейсов не состоится и в субботу.

Причины случившегося пока не известны. Власти заявляют о сбое в системах связи. Министр транспорта Шон Даффи заявил, что устаревшее оборудование было перегружено данными и временно вышло из строя. По данным СМИ, такого же мнения придерживается президент Дональд Трамп, который исключает версию кибератаки. Представители авиакомпаний, как пишут CNN, подвергают сомнению объяснения, данные Даффи. Альтернативной версии случившегося, однако, на данный момент нет.

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин ранее также сообщил, что, по его данным, речь на данный момент не идет ни о террористическом нападении, ни о кибератаке. Маллин упомянул о сбое в работе телекоммуникационного оборудования, но не привел подробностей.

«Это не новое 11 сентября», – заявил министр. Нынешний случай – первый со времен террористического нападения на США 11 сентября 2001 года, когда на всей территории страны было прервано авиасообщение. Маллин также отрицал какую-либо связь между возникшей проблемой и глобальным сбоем в работе систем компании Microsoft, который произошел вечером в четверг и продлился до пятницы. (svoboda.org)