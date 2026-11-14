Новый санкционный список Евросоюза, согласованный постпредами стран ЕС 11 ноября, содержит на четыре юридических лица меньше, чем тот, что обсуждался изначально, обнаружил расследовательский проект «Система».

По данным «Системы», в ходе обсуждения из списка были исключены «Первый инвестиционный банк», «Инвестиционный кооперативный банк», банк «РЕСО Кредит» и нефтяная компания «ТАНЕКО». Все они входят в зону интересов европейских акционеров.

Долю в 67,11% «Первого инвестиционного банка» в 2018 году приобрел болгарский Starcom Holding. К 2021 году за счет дополнительной капитализации доля Starcom в ПИБ выросла до 97,76%, а затем, после судебного разбирательства в России, сократилась до 93,19%. В отчёте, опубликованном в конце 2025 года, говорится, что Starcom Holding по-прежнему владеет 93,2% ПИБ, но не может распоряжаться инвестицией «вследствие геополитической ситуации и ограничительных мер, введенных Европейским союзом и Российской Федерацией в связи с военным конфликтом между Россией и Украиной».

«Инвестиционный кооперативный банк» («ИК Банк») из Казани также связан с болгарским бизнесом. Болгарский Центральный кооперативный банк, входящий в группу Chimimport, в 2011 году купил 9,9% акций «ТатИнвестБанка», а к 2014 году увеличил свою долю до 56,2%. Тогда же российский банк сменил название на «ИК Банк». К 2021 году группа Chimimport контролировала уже 86,27% российского банка.

В 2008 году французская страховая группа AXA приобрела 36,7% акций российского страховщика «РЕСО-Гарантия», который впоследствии стал прямым владельцем 100% акций банка «РЕСО Кредит». После начала полномасштабного российского вторжения в Украину AXA объявила о прекращении заключения новых договоров страхования и перестрахования в России и отозвала своих представителей из совета директоров «РЕСО-Гарантии», но инвестицию сохранила. Согласно отчетности за первое полугодие 2026 года, доля французской группы в российском страховщике составляет 38,61%.

В 2021 году венгерская группа MOL и «ТАНЕКО», дочернее предприятие «Татнефти», создали совместную компанию «РМБ-РУСС» для производства дорожного битума в Татарстане. MOL получила 51% уставного капитала. Свою долю в совместном проекте, судя по данным российских реестров, MOL сохранила и после начала войны в Украине, но проект был заморожен. В декабре 2022 года венгерская компания сообщила, что не намерена продолжать финансирование строительства.

Два источника Радио Свобода в Брюсселе рассказали, что «Первый инвестиционный банк» и «Инвестиционный кооперативный банк» были исключены из финального варианта санкционного списка по просьбе болгарской стороны. Об исключении «РЕСО Кредит» попросили представители Франции, а «ТАНЕКО» — Венгрии. На запросы журналистов Радио Свобода делегации Болгарии, Франции и Венгрии не ответили.

В октябре, как ранее писала «Система», при согласовании очередного санкционного списка ЕС из него также была исключена одна компания по просьбе Эстонии.

Ожидается, что новый санкцонный список Евросоюза будет окончательно принят в понедельник, 16 ноября. В него вошли 113 физических и юридических лиц, в том числе 50 банков, энергетические компании и структуры, связанные с российским теневым флотом. (svoboda.org)