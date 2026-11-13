Вместе с бывшим главой государства в организации преступного сообщества подозреваются экс-руководитель Центрального банка Парагвая и начальник управления банковского надзора. Согласно материалам следствия, высокопоставленные чиновники исполнительной власти и регулятора выстроили коррупционную сеть, главной задачей которой было продвижение коммерческих интересов бизнес-структур, аффилированных с конгломератом Grupo Vázquez и банком Ueno.

Кроме того, под прицел правоохранителей попали и другие бывшие члены совета директоров ЦБ. Следователи полагают, что руководство регулятора было прекрасно осведомлено о систематическом превышении кредитных лимитов фирмами, связанными с Ueno Bank, а также закрывало глаза на иные непрозрачные финансовые транзакции.

Политическая развязка этого кризиса наступила 6 ноября, когда Сенат Парагвая единогласно проголосовал за импичмент Пенье. Сразу после лишения президентских полномочий политика взяли под стражу, предъявив ему базовые обвинения в злоупотреблении служебным положением ради личной выгоды и злоупотреблении доверием. В фокусе внимания прокуроров оказались махинации с размещением бюджетных и пенсионных активов в проблемном банке, а также намеренное ослабление надзора за его деятельностью.

Сам банковский коллапс разразился 3 ноября, когда Центробанк ввел в Ueno внешнюю администрацию и заблокировал все клиентские счета. Масштаб катастрофы оказался беспрецедентным для республики: при общем населении Парагвая около 7 миллионов человек клиентская база рухнувшей финансовой организации, по ее собственным заявлениям, насчитывала почти 3 миллиона граждан. (mk.ru)