В отношении премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра подали заявление в прокуратуру с просьбой проверить возможные факты вымогательства и домашнего насилия в отношении его бывшей жены и экс-министра юстиции Юдит Варги. Они пробыли в браке около 17 лет и развелись в 2023 году.

Соответствующее заявление направил в следственную прокуратуру бывший член партии ФИДЕС и общественный активист Иштван Теньи-младший, сообщает газета Magyar Nemzet, в распоряжении которой оказался документ.

11 ноября Варга в ходе парламентских слушаний заявила, что Мадьяр тайно записал их разговор в 2023 году, после чего использовал запись для давления на нее на протяжении полутора лет. На записи Варга говорила о возможном вмешательстве окружения главы кабмина Антала Рогана в расследование коррупционного дела Шадля — Вёльнера. Мадьяр обнародовал запись в марте 2024 года, однако в июне прокуратура прекратила расследование, заключив, что Варга пересказывала слухи, а вмешательства в материалы дела не было.

По словам Варги, бывший муж угрожал ей уголовным преследованием и тюремным заключением, если она решит развестись. Она также утверждает, что Мадьяр пытался повлиять на раздел имущества и опеку над детьми в процессе развода.

В своем заявлении Теньи сослался на слова Варги и попросил прокуратуру изучить эти сведения и предпринять необходимые меры. Он посчитал, что шантажирование своей жены записанным втайне разговором может служить основанием для уголовного расследования.

Мадьяр отреагировал на выступление Варги, назвав его «личным» и «недостойным».

«В связи с прозвучавшими сегодня личными и недостойными заявлениями повторю, что я не держу зла. Я благодарен за наше прошлое и троих детей. И сейчас, и в будущем буду стараться помнить только хорошее», — написал он на своей странице в Facebook.

Мадьяр и Варга познакомились 1 апреля 2005 года на вечеринке юристов. В то время Варга работала помощником адвоката в международных юридических фирмах, а Мадьяр — судебным стажером. В 2006 году они поженились, в браке у них родились трое сыновей. О разводе пара объявила в 2023 году, когда Варга еще занимала пост министра юстиции (с 2019 по 2024 год).

Ранее Варга обвиняла Мадьяра не только в психологическом, но и в физическом насилии. Так, в 2024 году она дала интервью программе Frizbi, в котором рассказала, что однажды бывший муж запер ее в комнате перед публичным выступлением, и освободить ее смог только один из сыновей. По ее словам, в другой раз Мадьяр толкнул ее к двери, когда она была беременна, а во время одной из ссор ходил по дому с ножом в руках.

Сам он отверг обвинения и заявил, что никогда не применял к бывшей жене физическую силу. Более того, Мадьяр выступил с ответным обвинением, заявив, что физическое насилие по отношению к нему применяла она.

Отметим, что Юдит Варга долгие годы была министром юстиции Венгрии и близким соратником Виктора Орбана.