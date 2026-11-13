В Азербайджане начало учебного года для многих семей означает не только покупку школьной формы, тетрадей, учебных принадлежностей и подготовку ребёнка к занятиям. Вместе с этим начинается другой, менее заметный финансовый процесс: родительские чаты наполняются сообщениями о необходимости сдать деньги на нужды класса, приобрести дополнительные материалы, оплатить уборку, охрану, ремонт кабинета, подарки педагогам или очередное школьное мероприятие. Суммы могут казаться небольшими, особенно если речь идёт о нескольких манатах с одной семьи, однако за учебный год такие платежи превращаются в постоянную нагрузку. Родители оказываются перед своеобразной дилеммой: отказаться от очередного сбора или заплатить, чтобы не вступать в конфликт с другими родителями, учителем и администрацией. Так постепенно возникает парадокс современной школьной жизни: образование называется бесплатным, но вокруг него формируется целая система расходов, которые семьи вынуждены учитывать в своём бюджете.

Юридическая сторона этого вопроса достаточно ясна. Статья 42 Конституции Азербайджанской Республики гарантирует право на образование и прямо устанавливает, что государство обеспечивает получение бесплатного обязательного общего среднего образования. Закон «Об образовании» также закрепляет право каждого учащегося на бесплатное общее образование в государственных образовательных учреждениях. Это означает, что родитель не должен оплачивать само право ребёнка посещать государственную школу, получать предусмотренные образовательной программой знания или быть допущенным к обычному учебному процессу. Но на практике проблема возникает именно там, где обязательные образовательные условия смешиваются с дополнительными расходами. Одно дело — добровольно приобрести ребёнку индивидуальные принадлежности, которые семья считает необходимыми, и совсем другое — когда деньги на ремонт класса, приобретение оборудования или хозяйственные нужды фактически превращаются в обязательный платёж. Добровольная помощь не должна становиться скрытым условием нормального обучения.

Особенно чувствительной темой остаются так называемые деньги на класс. Родителям могут предложить ежемесячно сдавать определённую сумму на хозяйственные нужды, бумагу, моющие средства, воду, шторы, лампочки, мелкий ремонт, оформление кабинета или приобретение необходимого инвентаря. Иногда инициативу действительно проявляют сами родители, желающие сделать помещение комфортнее для детей. Но бывает и другая ситуация: решение уже принято, сумма определена, а в родительском чате появляется сообщение, из которого становится понятно, что платить должны все. В такой атмосфере добровольность быстро превращается в формальность. Человек может не иметь финансовой возможности участвовать в сборе, но ему неловко объяснять это другим родителям. Кто-то боится, что ребёнок окажется в неудобном положении, кто-то не хочет портить отношения с классным руководителем, а кто-то предпочитает заплатить, лишь бы не привлекать к своей семье лишнего внимания. В итоге общественная инициатива, которая могла бы быть полезной, превращается в механизм социального давления.

Отдельный вопрос — сборы на ремонт школьных помещений. Родители не должны становиться постоянным источником финансирования обязательного содержания государственной школы. Если в кабинете протекает крыша, не открываются окна, повреждён пол, неисправна электропроводка или отсутствуют базовые условия безопасности, это уже не вопрос эстетики и родительских предпочтений. Это вопрос состояния образовательной инфраструктуры и ответственности соответствующих учреждений. В сентябре 2025 года азербайджанские СМИ сообщали о жалобах родителей одной из бакинских школ, где, по утверждениям заявителей, собирали деньги на ремонт, начиная с 10 манатов. Подобные сообщения важны не только из-за конкретной суммы. Они показывают, насколько легко капитальные и хозяйственные проблемы образовательного учреждения могут перекладываться на семьи. При этом необходимо различать добровольное желание родителей самостоятельно улучшить кабинет и ситуацию, когда администрация или представители школы фактически требуют деньги за устранение недостатков, которые должны решаться в рамках установленного финансирования.

Не менее спорной остаётся тема школьной охраны. Безопасность детей — не дополнительная услуга, а необходимое условие функционирования любого образовательного учреждения. Родители совершенно справедливо хотят знать, кто контролирует вход в школу, каким образом посторонние попадают в здание, кто отвечает за порядок на территории и насколько оперативно персонал реагирует на конфликтные ситуации. Однако когда вопросы охраны начинают сопровождаться регулярными сборами денег с родителей, возникает закономерный вопрос: почему обеспечение безопасности школьников должно зависеть от финансовых возможностей отдельных семей? Если в школе действительно недостаточно охранного персонала или технических средств контроля, эту проблему необходимо решать на институциональном уровне. Нельзя допускать, чтобы безопасность одного ребёнка фактически зависела от того, насколько своевременно его родители перевели деньги в общий фонд. Особенно несправедливо это по отношению к семьям, которые воспитывают нескольких детей или имеют ограниченные доходы.

Ситуация с дополнительными кружками и занятиями выглядит несколько иначе, поскольку здесь необходимо отделять обязательное образование от добровольно выбираемых услуг. Школьник может посещать спортивную секцию, художественную студию, языковые занятия, музыкальный или технический кружок. Если такая деятельность действительно является дополнительной, предоставляется сверх обязательной образовательной программы и имеет законные основания для оплаты, сам факт платности не является нарушением. Проблема начинается тогда, когда дополнительное занятие фактически превращается в необходимое условие получения хорошей оценки или полноценного отношения со стороны педагога. Ещё сложнее ситуация, когда определённые материалы, дополнительные занятия или подготовка предлагаются таким образом, что родители начинают считать их обязательными для успешного обучения ребёнка. Тогда формально бесплатная школа постепенно формирует параллельную систему расходов, в которой качество образовательного опыта начинает зависеть от толщины семейного кошелька. Дети из более обеспеченных семей получают больше возможностей, а остальные оказываются в менее выгодном положении.

Особенно опасной стороной этой проблемы является психологическое давление. Родители далеко не всегда могут открыто возражать против очередного сбора. Даже если никто прямо не угрожает ребёнку плохими оценками или негативным отношением, сама ситуация создаёт определённое напряжение. В небольшом коллективе все знают, кто сдал деньги, кто не сдал и кто попросил объяснить назначение платежа. Иногда родитель, отказавшийся участвовать в сборе, начинает чувствовать себя виноватым перед другими семьями. Ещё хуже, когда подобные разговоры переносятся в присутствие детей. Ребёнок может услышать, что его родители не сдали деньги, что из-за них не удаётся купить необходимые вещи или что остальные семьи оказались вынуждены платить больше. Таким образом, финансовый вопрос взрослых превращается в источник эмоционального дискомфорта для школьника. Государственная школа должна оставаться пространством равных возможностей, а не местом, где материальное положение семьи становится предметом негласного сравнения.

Показательно, что проблема родительских сборов вновь оказалась в центре общественного внимания в Азербайджане осенью 2026 года. 1 октября издание «Вести Баку» сообщило о жалобах родителей на сборы в размере 10–30 манатов в отдельных школах. По информации публикации, деньги могли собираться на учебные принадлежности, нужды класса и подарки педагогам. Государственное агентство по дошкольному и общему образованию, комментируя ситуацию, подчеркнуло недопустимость принудительных сборов. Это важное официальное разъяснение, однако для решения проблемы недостаточно периодически заявлять, что принуждение запрещено. Родители должны понимать, куда обращаться, если деньги требуют под видом обязательного взноса, кто обязан провести проверку и какие последствия предусмотрены для тех, кто превращает школьные нужды в постоянный источник неофициальных платежей. Не менее важна и прозрачность: если сбор действительно добровольный, должно быть понятно, кто выступил с инициативой, на какие цели направляются средства и как подтверждаются расходы.

При этом государство предпринимает шаги по изменению самой системы финансирования общеобразовательных учреждений. 24 сентября 2026 года президент Азербайджана подписал указ о поэтапном внедрении с 2026–2027 учебного года подушевого принципа бюджетного финансирования государственных общеобразовательных учреждений. Смысл такого подхода заключается в том, что объём финансирования должен учитывать количество учащихся и соответствующие нормативы. При правильной реализации этот механизм может повысить прозрачность распределения бюджетных средств, сделать потребности школ более понятными для органов управления и помочь эффективнее планировать расходы. Но сам по себе новый порядок не гарантирует исчезновения родительских сборов. Необходимо, чтобы финансирование действительно покрывало основные потребности учреждений, включая содержание помещений, оборудование, хозяйственные расходы и необходимые условия безопасности. Если школа получает бюджетные средства, но родители по-прежнему не знают, на что они расходуются и почему им предлагают оплачивать базовые потребности, проблема недоверия останется. Поэтому новый механизм должен сопровождаться понятной отчётностью и реальным контролем за расходованием денег.

Отдельного внимания заслуживает и поведение самих родительских коллективов. Иногда инициатива собирать деньги исходит не от администрации, а от отдельных родителей, которые хотят организовать праздник, купить подарки, украсить кабинет или приобрести что-то для общего пользования. Их намерения могут быть совершенно добрыми. Однако именно здесь необходимо установить разумную границу между личной инициативой и коллективной обязанностью. Если несколько семей хотят приобрести дополнительные украшения или подарить учителю цветы, они вправе сделать это за собственные средства, но не должны превращать своё решение в обязательство для остальных. Не каждый родитель может позволить себе регулярно участвовать в подобных расходах. И не каждый считает необходимым оплачивать подарки педагогам, праздничные мероприятия или декоративные элементы кабинета. Уважение к учителю не измеряется стоимостью подарка, а хорошее отношение к ребёнку не должно зависеть от участия его семьи в подобных сборах. Чем быстрее эта простая мысль станет нормой школьной культуры, тем меньше будет конфликтов между родителями.

В конечном итоге проблема «бесплатной» школы гораздо шире, чем несколько манатов, которые родители переводят в очередной родительский фонд. Она касается доверия к образовательной системе, равенства возможностей, социальной справедливости и ответственности государственных учреждений. Родители вправе помогать школе, участвовать в её развитии, предлагать инициативы и поддерживать полезные проекты. Но такая помощь должна оставаться исключительно добровольной, прозрачной и не влиять на отношение к детям. Государство, в свою очередь, должно обеспечивать условия, при которых базовое образование действительно остаётся бесплатным, а школа не превращается в учреждение, где каждую хозяйственную проблему решают за счёт семейного бюджета. Главный критерий эффективности образовательной системы — не количество собранных с родителей денег, а качество преподавания, безопасность учеников, состояние школьной инфраструктуры и равные возможности для каждого ребёнка. Ведь если родители вынуждены платить за ремонт класса, охрану, элементарные материалы и другие обязательные потребности учреждения, возникает вполне закономерный вопрос: где заканчивается бесплатное образование и начинается платная система, которую общество фактически финансирует дважды?

Автор

Агиль Гахраманов