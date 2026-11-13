Акции американской компании Microsoft до открытия торгов на бирже Nasdaq упали на 3%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
На предторгах котировки акций компании снижались на 2,92%, до $507,75 за бумагу. Позднее акции Microsoft ускорили падение и находились на уровне $506,12 за бумагу (-3,23%).
Акции Microsoft упали после сбоя в работе сервисов компании. Утром 13 ноября пользователи начали сообщать о проблемах в работе Outlook, Microsoft 365, Teams, Store и Copilot.
Накануне из-за технического сбоя в Microsoft возникли перебои в работе облачного почтового сервиса Exchange Online и других продуктов Microsoft 365.