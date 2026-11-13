Акции американской компании Microsoft до открытия торгов на бирже Nasdaq упали на 3%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

На предторгах котировки акций компании снижались на 2,92%, до $507,75 за бумагу. Позднее акции Microsoft ускорили падение и находились на уровне $506,12 за бумагу (-3,23%).

Акции Microsoft упали после сбоя в работе сервисов компании. Утром 13 ноября пользователи начали сообщать о проблемах в работе Outlook, Microsoft 365, Teams, Store и Copilot.

Накануне из-за технического сбоя в Microsoft возникли перебои в работе облачного почтового сервиса Exchange Online и других продуктов Microsoft 365.

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Автор: Редакция | Дата: 2026/11/13, 15:24 | Рубрика: Мир

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