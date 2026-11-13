Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после задержания правоохранительными органами председателя правления госфонда «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова и председателя нацкомпании «Казахстанские железные дороги» Елжаса Отыншиева подчеркнул, что в стране не будет делений на «своих» и чужих» при проверке сигналов о коррупции.

«Все сигналы о коррупционных правонарушениях руководителей различных уровней будут оперативно и тщательно проверяться Службой противодействия коррупции КНБ с участием Генпрокуратуры. Деления на «своих», «не очень своих» и, тем более, «чужих», естественно, не будет. Наша конституция зафиксировала принцип равенства всех граждан перед Законом. Мы должны выполнять это требование», — сказал Токаев на совещании Совета безопасности. Его слова приводит пресс-служба президента.