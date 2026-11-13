Правительство Германии выделит Украине дополнительные €200 млн на оказание гуманитарной и инфраструктурной помощи в зимний период. Об этом говорится в совместном заявлении МИД и Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ.

«Министерство иностранных дел и министерство экономического сотрудничества и развития в кратчайшие сроки выделяют дополнительные средства на общую сумму €200 млн для оказания зимней помощи. Бюджетный комитет Бундестага сегодня дал на это зеленый свет», — отмечается в документе. Финансирование направлено на поддержание работы систем электро-, тепло- и водоснабжения в украинских городах, а также на обеспечение населения предметами первой необходимости.

По линии министерства экономического сотрудничества и развития средства пойдут на поддержку школ, детских садов, сельского хозяйства и служб гражданской защиты. МИД ФРГ сосредоточится на оказании гуманитарной помощи жителям прифронтовых районов, внутренне перемещенным лицам и беженцам в соседних странах, включая Молдовы, а также на подготовке городской инфраструктуры к зиме. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин продолжит оказывать Киеву гуманитарную поддержку.

Германия является крупнейшим донором Украины. Берлин с 24 февраля 2022 года предоставил Киеву около €43,3 млрд в качестве гуманитарной и €57,6 млрд в качестве военной помощи. Помимо официальных каналов, транспортировкой гуманитарных грузов в страну на регулярной основе занимаются различные частные и общественные немецкие организации.