Сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Демократической партии в Сенате Конгресса США, бросив вызов действующему главе Чаку Шумеру, занимающему свой пост с 2017 года. Об этом со ссылкой на заявление Ван Холлена сообщило агентство Associated Press (AP).

«Необходимо изменить текущее положение дел, которое не работает на благо трудящихся граждан. Теперь все зависит от нас, нам необходимо новое руководство. Поэтому я выдвигаю свою кандидатуру на пост главы [демократического] большинства в Сенате», — заявил Ван Холлен.

Агентство отмечает, что до выдвижения 67-летнего Ван Холлена у 75-летнего Чака Шумера не было конкурентов в борьбе за пост главы большинства, он намеревался выдвигаться на безальтернативной основе. Ван Холлен отметил, что пока, по своим оценкам, он уже имеет поддержку 10 из 55 сенаторов-демократов, но намерен добиться абсолютного большинства голосов.

Выборы лидера Демократической партии в Сенате должны состояться в начале декабря. Ван Холлен почти десять лет занимает пост сенатора от Демократической партии, до этого он 14 лет являлся членом Палаты представителей США.