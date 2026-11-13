12 ноября вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) встретилась с директором регионального офиса Программы ООН по населенным пунктам по Восточной Европе и Центральной Азии Эрфаном Али.

Как передает #, на встрече была представлена информация о мерах, принимаемых Азербайджаном в целях развития устойчивого градостроительства, охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата. В этой связи были отмечены проекты и инициативы Общественного объединения IDEA, направленные на улучшение городской среды, расширение зеленых зон и повышение экологической грамотности.

В рамках обсуждений была подчеркнута необходимость повышения климатической устойчивости прибрежных городов, оценки соответствующих рисков и учета экологических факторов в контексте градостроительства.

Кроме того, обсуждались возможности сотрудничества между Общественным объединением IDEA и UN-Habitat в области озеленения городов, формирования устойчивой среды обитания и адаптации к изменению климата. Были затронуты возможности реализации совместных инициатив Общественного объединения IDEA и UN-Habitat в этом направлении.