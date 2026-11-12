Очередной раунд дипломатии вокруг Украины, который стартовал с двухдневных переговоров в Абу-Даби, а в четверг продолжился очередным визитом в Кремль спецпосланников администрации Дональда Трампа, не сдвинул с мертвой точки мирное урегулирование войны.

Ни Россия, ни Украина в ходе состоявшихся переговоров не изменили позиции, сообщил Bloomberg близкий к Кремлю источник. По его словам, поездка Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву, где они снова два часа беседовали с Владимиром Путиным, была не более чем «визитом вежливости».

На пресс-конференции по итогам двух раундов переговоров в Абу-Даби Кушнер признал, что «существенные разногласия остаются» между Москвой и Киевом, а доверия между сторонами нет. «Самым сложным» он назвал вопрос территорий, не урегулировав который невозможно заключить пакт о «новой архитектуре безопасности» в Европе.

Открывая встречу с Уиткоффом и Кушнером, Владимир Путин заявил, что линией разграничения может быть только «государственная граница», а также вновь отверг любой миротворческий контингент в Украине. «Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо. Потому что мы считаем, что это угрожает безопасности Российской Федерации», — сказал Путин.

Глава российской делегации в Абу-Даби Владимир Мединский накануне предупредил, что Кремль настроен захватить еще больше украинской земли. «Каждая пядь наших земель будет России возвращена», а «буферная зона» в приграничных районах «будет расширяться», сказал Мединский.

Судя по итогам переговоров, война будет продолжаться, а «дипломатическая хореография» вокруг нее продолжит напоминать «нелепый цирк», считает профессор международных отношений College of Europe в Натолине Славомир Дебски.

Путину нужен приз куда более значимый, чем Донбасс — ослабление НАТО, вытеснение американцев из Европы и получение права вето на суверенный выбор соседних государств, перечисляет Дебски. «Украине же нужен мир, который позволил бы ей выжить; Европа не может согласиться с тем, что Россия будет контролировать европейскую безопасность, а у Америки нет никаких разумных стратегических причин этому способствовать», — считает эксперт.

«Переговоры могут помочь в организации обмена пленными и решении других практических вопросов, однако они не способны создать политический фундамент для мира там, где его пока не существует», — полагает Дебски.

Переговоры в Абу-Даби, где представители России и Украины встретились впервые за 9 месяцев, проходили напряженно и порой эмоционально, рассказал Axios источник, лично присутствовавший на встрече. По его словам, обе стороны высказывали претензии, а Уиткофф и Кушнер старались «снизить температуру», объясняя, что цель встречи — разработать опции для лидеров двух стран.

По словам источников Axios, американцы предложили России разработать новый план «архитектуры европейской безопасности», который включал бы не только претензии Москвы, но и ответные «симметричные шаги» — деэскалацию и гарантии ненападения. (themoscowtimes.com)