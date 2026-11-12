Кремль в случае ввода любых иностранных войск на территорию Украины после ожидаемого конца войны будет рассматривать такие силы как «законную цель», подчеркнул президент России Владимир Путин. Заявление прозвучало на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в контексте выдвинутой в Европе идеи отправить в Украину по окончании боевых действий миротворческий контингент.

Россия никогда не была против диалога с Европой, это они сами прервали этот диалог, сказал Путин двум спецпосланникам Дональда Трампа. «Что мы слышим от европейцев [насчет нормализации отношений]? “Нет, только после мира на Украине”. Но после мира на Украине они собираются вводить войска на территорию. Это продолжение войны. Круг замкнулся», — заявил глава государства.

При этом Путин завуалированно отказался от предложения Украины и ее европейских партнеров заключить перемирие по текущей линии фронта и после этого перейти к переговорам о полноценном мире. «Это всегда, как я говорил, будет яблоком раздора. Для нас есть только одна линия разграничения — линия государственной границы. Потому что тогда будет понятно: здесь мы, а здесь — вы», — намекнул Путин на то, что российские власти рассматривают как свою конституционную территорию четыре юго-восточные украинские области в их полных административных границах. Также президент РФ попросил Уиткоффа и Кушнера «поработать с вашими европейскими союзниками».

Великобритания и Франция в начале ноября подтверждали, что готовы стать ядром для многонационального корпуса миротворческих сил в Украине. В Польше с 9 по 22 ноября уже проходят учения 2800 солдат из 10 стран, согласных участвовать в коалиции под эгидой Лондона и Парижа. В случае дислокации контингента в Украине и нападения ВС РФ на солдат из Европы им разрешат открывать ответный огонь, утверждали западные чиновники. «Это не гипотетический план, а реальные силы, готовые помочь Украине», — подчеркнул британский министр обороны Уэс Стритинг.

В Киеве отмечали, что для действенного сдерживания повторной агрессии Кремля могут понадобиться крупные силы — не тысячи, а многие десятки тысяч военных. В Москве, в свою очередь, идею любого иностранного контингента в Украине последовательно расценивают как «размещение сил НАТО у российских границ», а его участников — как законную цель для ВС РФ. (themoscowtimes.com)