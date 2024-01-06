Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил о начале процесса вывода оставшихся иностранных войск с территории страны, сообщает Reuters. По его словам, будет создан специальный комитет, который подготовит условия для прекращения деятельности коалиционных сил на территории Ирака. В него войдут в том числе и представители иностранных армий.

Заявление ас-Судани прозвучало на следующий день после убийства американцами в Багдаде полевого командира Муштака аль-Джавари. США подозревали его группировку в нападениях на сотрудников американских ведомств в Ираке, в том числе и в организации минометного обстрела посольства в Багдаде. В Пентагоне утверждают, что в результате удара с воздуха никто из гражданских не пострадал.