Кадровая база российской науки продолжает деградировать на фоне массовой эмиграции ученых, темпы которой усилились после начала войны с Украиной.

За последние два десятилетия число ученых и исследователей в России сократилось на 25%, сообщил на совещании в Томске во вторник секретарь Совбеза Николай Патрушев.

В результате возник дефицит квалифицированных научных и инженерных кадров, который, в свою очередь, является «серьезным препятствием к достижению технологической независимости» страны, подчеркнул секретарь Совбеза.

Особенно остро эта проблема стоит в Сибири, где в ближайшие 5—10 лет дефицит кадров в институтах РАН «существенно увеличится за счет выхода на пенсию работников старшего поколения», сообщил на совещании с Патрушевым полпред президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев.

По мнению Патрушева, для решения проблемы нужно поднимать зарплаты ученых, а также ограничить контакты научных организаций с зарубежными партнерами. «Российские научные организации вынуждены продолжать обращаться к иностранным контрагентам, что формирует риски утечки коммерчески привлекательной научно-технической информации за рубеж», — предупредил он (цитаты по ТАСС).

На начало 2022 года число ученых в России опустилось до исторического минимума за всю современную историю страны — 340,1 тысячи человек против 992 тысяч в последние годы Советского Союза. Количество научных работников устойчиво сокращается с 2014 года, и за это время их стало меньше на 10,5%, или 76 тысяч специалистов, подсчитали на основе данных Росстата эксперты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Война с Украиной и массовая мобилизация вызвали новую волну «утечки мозгов»: сотни ученых, в том числе специалисты мирового уровня, покинули страну из-за антивоенной позиции, давления властей и прямых угроз со стороны силовиков. Среди уехавших — академик РАН, президент Московского математического общества Виктор Васильев, член-корреспондент РАН Юрий Ковалев (астрофизик), профессора РАН Сергей Попов (также астрофизик) и Александр Марков (биолог), писал в марте «Проект».

Организация Scholars at Risk, которая занимается помощью ученым со всего мира, вывезла из России 200 человек. Еще 62 деятелям науки помог уехать немецкий фонд Александра фон Гумбольдта.

Из Высшей школы экономики, некогда одного из самых либеральных вузов России, уволились не менее 150 преподавателей, рассказывал бывший профессор «Вышки» Константин Сонин. Руководство ВШЭ потребовало удалить с сайта все публикации авторов, признанных «иностранными агентами», а также разослало в подразделения памятку запрещенных публикаций и книг.

Из Института гуманитарных историко-теоретических исследований имени А.В.Полетаева ушло 60% сотрудников, а сам институт потерял в начале 2023 года статус международной лаборатории. (moscowtimes.ru)