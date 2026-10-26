Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что беседовала с Илией Срдановичем, возглавляющим избирательный блок «Студенческий список», победивший на выборах в Сербии, – в том числе и о евроинтеграции страны.

Об этом Кос написала в своем аккаунте в X, сообщает «Европейская правда».

Предстоящие реформы, которые провозглашал блок на выборах, могут приблизить Сербию к Европейскому Союзу, считает еврокомиссар.

«Сербский народ дал сильный мандат на перемены. Их требования относительно верховенства права, борьбы с коррупцией и свободных СМИ – это реформы, которые могут приблизить Сербию к ЕС. Мы готовы поддерживать новое правительство Сербии на пути к продвижению по европейскому курсу», – написала Марта Кос.

Илия Срданович является первым кандидатом в «Студенческом списке».

Как известно, официальный статус кандидата Сербия получила еще 1 марта 2012 года, а переговоры о вступлении официально начались 21 января 2014 года. Впоследствии политический курс страны стал причиной приостановки евроинтеграции.