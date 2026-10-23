Мы считаем этот визит очень важным.

Как сообщает #, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Министр отметил, что в последние годы между двумя странами существовали разногласия по ряду вопросов: «Это также влияло на двусторонние отношения и сотрудничество в рамках международных организаций. Сегодня мы открыто и конструктивно обсудили эти вопросы. Результаты этого обсуждения мы увидим в ближайшее время».

Джейхун Байрамов отметил, что сегодняшние переговоры откроют новые возможности для сотрудничества.

По его словам, также обсуждались существующие возможности экономического сотрудничества между двумя странами.

«За первые шесть месяцев этого года наш товарооборот составил около 600 миллионов долларов США. Это не отражает потенциал двух стран», — подчеркнул глава МИД.