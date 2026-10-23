В Черном море у побережья Румынии после удара беспилотника затонуло грузовое судно Khoryv с украинскими и азербайджанскими моряками на борту, сообщает Reuters. Один человек погиб, трое пропали без вести. Президент Румынии Никушор Дан обвинил Россию в атаках на торговые суда в Черном море. «Это часть процесса эскалации со стороны России в рамках войны в Украине», — заявил он журналистам. По словам Дана, судно было поражено беспилотником.

Сигнал бедствия с судна Khoryv под флагом Коморских островов поступил румынским спасателям утром 23 октября. В этот момент оно находилось в 24 км от порта Констанца, за пределами территориальных вод Румынии, передает Digi24. На борту находились 13 человек — десять граждан Украины и трое граждан Азербайджана. Спасатели подняли из воды девятерых моряков и тело одного погибшего. Поиски еще троих продолжаются. Судно перевернулось и почти полностью ушло под воду.

С начала октября в западной части Черного моря были атакованы еще шесть торговых судов. 6 октября у побережья Болгарии затонул сухогруз Alfa Watan. Десять моряков пропали без вести. 13 октября в исключительной экономической зоне Болгарии после удара беспилотника затонул HS Dignity. Еще 11 человек пропали без вести. Повреждения также получили сухогрузы Able и Chelsea-3. 15 октября у побережья Румынии загорелись танкеры Wine Trader и Yara J. Семь моряков с Wine Trader пропали без вести. Старший аналитик компании Ambrey Томаш Алекса говорит, что удары наносятся по судам, которые перевозят украинское зерно. Владелец болгарского судоходного агентства Тодор Георгиев предупредил, что Черное море может превратиться в «мертвую зону» для торгового флота.

Президент Румынии пообещал ответные меры и обсудил нападения с генсеком НАТО Марком Рютте и руководством Болгарии. 20 октября НАТО объявило о переброске в Черное море дополнительных морских патрульных самолетов, радиолокационных систем и беспилотников. По словам полковника армии США Мартина О’Доннелла, союзники также направят в регион разведчиков и специалистов по взрывчатке. Москва причастность к атакам не признала.

«Эти безрассудные атаки нацелены на невинные жизни и открыто нарушают международное право. Мои мысли — с семьей и близкими погибшего моряка. А также с семьями трех членов экипажа, которые все еще числятся пропавшими без вести», — написала она в соцсетях. (themoscowtimes.com)