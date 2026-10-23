Евросоюз готов покрыть две трети из дополнительных €70 млрд, которые запросила Украина, то есть порядка 46,7 млрд. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

«Обычно мы покрываем две трети финансовых потребностей Украины. На последнем заседании Европейского совета мы договорились обеспечить дополнительные потребности Украины и поручили ЕК представить конкретные решения по этому вопросу, — сказал он в интервью порталу Rapporteur. — ЕК ведет работу, и я полагаю, что в ноябре мы сможем принять решение по этому вопросу». Если европейские лидеры не смогут прийти к соглашению на внеочередной встрече 26-27 ноября, они попытаются достичь договоренности на заседании 17-18 декабря, добавил Кошта.

Как пишет портал, ЕС призвал, в частности, Великобританию, Канаду и Норвегию активизировать усилия и выделить дополнительные средства для удовлетворения нового запроса Киева.