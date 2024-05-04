США предложили партнёрам по «Группе семи» выделить Украине дополнительную помощь в размере 50 миллиардов долларов. Об этом пишет Bloomberg.

По идее США затраты будут возмещены за счёт прибыли от замороженных российских активов, по которым продолжают начисляться проценты, – в основном в Европе.

В Министерстве финансов США и в Совете национальной безопасности Белого дома отказались комментировать идею. Однако министр финансов США Джанет Йеллен подтвердила, что подобные обсуждения ведутся.

«В идеале мы бы хотели, чтобы в этом участвовала вся «Группа семи», а не Соединённые Штаты в одиночку», – сказала она Bloomberg.