Утверждение Ираном соглашения о строительстве железной дороги Решт – Астара — событие, значение которого выходит далеко за рамки реализации очередного инфраструктурного проекта. Речь идет о важном шаге в формировании новой транспортной архитектуры Евразии, перераспределении торговых потоков и усилении геополитической конкуренции за контроль над логистическими маршрутами, связывающими Россию, Южный Кавказ, Ближний Восток и Южную Азию. При этом особое место в этой конфигурации занимает Азербайджан, без которого западная ветка международного транспортного коридора «Север – Юг» не сможет функционировать как полноценный железнодорожный маршрут.

Для понимания масштаба происходящего необходимо учитывать, что железная дорога Решт – Астара протяженностью около 162 километров является недостающим звеном транспортной системы, которая должна соединить железнодорожные сети России и Ирана через азербайджанскую территорию. Участок Казвин – Решт уже действует, однако отсутствие железнодорожного сообщения между Рештом и Астарой до сих пор ограничивает возможности полноценного использования западного направления коридора. После завершения строительства грузы из России смогут следовать через Азербайджан непосредственно в Иран, а далее — к портам Персидского залива и рынкам Южной Азии.

Таким образом, утверждение соглашения Тегераном следует рассматривать не просто как административное решение, а как устранение одного из серьезных препятствий на пути реализации проекта, который обсуждается уже много лет. Впрочем, было бы преждевременно воспринимать этот шаг как гарантию скорого завершения строительства. Предстоит решить целый комплекс финансовых, технических и организационных вопросов, а также обеспечить необходимую пропускную способность всей транспортной инфраструктуры. Само по себе появление железнодорожного полотна еще не означает, что коридор автоматически станет эффективным и конкурентоспособным.

Главным внешним бенефициаром реализации проекта может стать Россия. После резкого ухудшения отношений с западными странами и ограничения традиционных торговых маршрутов Москва вынуждена искать альтернативные направления для экспорта и импорта. В этих условиях выход к Персидскому заливу и далее к Индийскому океану приобретает не только экономическое, но и стратегическое значение. Коридор «Север – Юг» позволяет России диверсифицировать внешнеторговую логистику, расширить связи с азиатскими рынками и снизить зависимость от транспортных направлений, уязвимых к политическим ограничениям.

Однако российский интерес не сводится исключительно к поиску альтернативных путей доставки товаров. Москва заинтересована в формировании устойчивой транспортной системы, которая обеспечивала бы ей долгосрочное присутствие на рынках Южной Азии и Ближнего Востока. В этом контексте сотрудничество с Ираном приобретает особую ценность: обе страны заинтересованы в развитии экономических механизмов, способных функционировать в условиях санкционного давления. Железная дорога Решт – Астара становится одним из материальных элементов этого сближения.

Для Тегерана проект имеет не менее важное значение. Иран стремится превратить свое географическое положение в источник экономических и политических преимуществ, закрепив за собой роль транзитного узла между Северной Евразией, Персидским заливом и Индийским океаном. Развитие коридора «Север – Юг» позволяет стране рассчитывать на увеличение грузопотоков, транзитных доходов и укрепление торговых связей с Россией и Индией. Одновременно Тегеран получает возможность усилить собственные позиции в региональной транспортной системе, не допуская превращения Ирана в периферийное направление на фоне развития альтернативных маршрутов.

Именно здесь проявляется еще один важный аспект проекта — конкуренция транспортных коридоров. На Южном Кавказе и в Центральной Азии постепенно формируется несколько логистических направлений, претендующих на часть евразийских грузопотоков. В частности, Средний коридор, связывающий Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, уже стал одним из наиболее заметных альтернативных маршрутов. Его развитие объективно усиливает значение Азербайджана, но одновременно создает для Ирана дополнительные стимулы ускорять реализацию собственного транспортного проекта.

При этом противопоставлять «Север – Юг» и Средний коридор было бы упрощением. Эти маршруты имеют разную географию, обслуживают различные направления торговли и при определенных условиях способны дополнять друг друга. Однако конкуренция за инвестиции, грузовую базу и транзитные доходы неизбежна. В современной логистике преимущество получает не тот, кто просто располагает выгодным географическим положением, а тот, кто способен обеспечить наиболее короткий, надежный и экономически оправданный маршрут. Поэтому Иран стремится укрепить свою транспортную инфраструктуру, а Азербайджан заинтересован в развитии сразу нескольких направлений, не привязывая собственные экономические перспективы исключительно к одному коридору.

В этой конфигурации роль Баку приобретает принципиальное значение. Азербайджан не просто предоставляет территорию для транзита российских и иранских грузов. Его железнодорожная инфраструктура является связующим звеном западной ветки «Север – Юг», а географическое положение позволяет стране одновременно участвовать в развитии транспортных связей между Севером и Югом, Востоком и Западом. Фактически интересы нескольких крупных экономических и политических игроков пересекаются на азербайджанском направлении.

Для Москвы и Тегерана стабильное функционирование этого маршрута имеет практическое значение, поскольку альтернативная железнодорожная связка без участия Азербайджана не обеспечит аналогичной конфигурации западной ветки коридора. Это объективно повышает стратегическую ценность Баку. При грамотной политике страна может превратить растущий транзитный спрос в дополнительные доходы, инвестиции, развитие логистических центров и расширение собственных экономических возможностей.

Но здесь важно не переоценивать автоматизм подобных преимуществ. Транзитные потоки не являются гарантированным ресурсом, который будет поступать исключительно благодаря географическому положению. Они направляются туда, где перевозчикам предлагают конкурентоспособные тарифы, предсказуемые сроки, современную инфраструктуру и минимальные административные препятствия. Поэтому Азербайджану необходимо не только поддерживать существующие транспортные мощности, но и последовательно повышать их пропускную способность, развивать пограничную инфраструктуру, цифровизировать таможенные процедуры и совершенствовать координацию между железнодорожными операторами.

Не менее важно учитывать ограничения, с которыми сталкивается сам Иран. Санкционное давление, финансовые трудности, ограниченный доступ к современным технологиям и сложности с привлечением международного капитала способны существенно замедлить реализацию проекта. Даже если строительство участка Решт – Астара будет завершено, это не устранит автоматически все проблемы иранской железнодорожной системы. Для эффективной работы коридора потребуется модернизация сопутствующей инфраструктуры, увеличение пропускной способности отдельных участков, согласование тарифов и обеспечение бесперебойного прохождения грузов через границы.

Иными словами, между политическим решением о строительстве и превращением маршрута в полноценную международную транспортную артерию остается значительная дистанция. Многолетняя история согласований сама по себе служит напоминанием о том, насколько сложно реализовывать масштабные инфраструктурные проекты в условиях санкций, финансовых ограничений и региональной нестабильности. Поэтому нынешнее решение Тегерана следует оценивать как важный шаг, но не как свидетельство того, что все препятствия уже преодолены.

Отдельное измерение проекту придает интерес Индии. Для Нью-Дели развитие коридора «Север – Юг» открывает дополнительные возможности для торговли с Россией, Ираном и государствами Центральной Азии. Сухопутный маршрут через Иран потенциально позволяет диверсифицировать логистику, снизить зависимость от традиционных морских перевозок и получить альтернативный доступ к рынкам, представляющим стратегический интерес для индийской экономики. Однако реализация этих возможностей будет зависеть от того, насколько конкурентоспособными окажутся стоимость и сроки доставки, а также от устойчивости всей цепочки перевозок.

В более широком контексте нельзя игнорировать и Китай, который последовательно развивает собственную евразийскую транспортную стратегию. Пекин заинтересован в расширении логистических возможностей для своей торговли, однако его приоритеты не всегда совпадают с интересами Москвы и Тегерана. Поэтому не следует автоматически рассматривать строительство Решт – Астара как часть единой российско-иранско-китайской стратегии. Скорее, речь идет о пересечении интересов нескольких государств, каждое из которых стремится получить максимальные экономические преимущества от изменения транспортной конфигурации Евразии.

Для Азербайджана особенно важно, что развитие этого направления может одновременно укрепить его позиции в отношениях с Россией и Ираном. Транспортная взаимозависимость создает дополнительные стимулы для прагматичного взаимодействия даже при наличии политических разногласий. Тегеран заинтересован в стабильном сообщении с северными рынками, Москва — в надежном транзитном маршруте к южным направлениям, а Баку обладает инфраструктурой и географическим положением, необходимыми для соединения этих интересов. Это не означает исчезновения противоречий, но формирует дополнительные экономические аргументы в пользу сотрудничества.

Вместе с тем Азербайджану важно сохранять самостоятельность транспортной политики. Страна не должна превращаться в инструмент реализации исключительно российских или иранских стратегических задач. Напротив, ее интерес заключается в том, чтобы использовать развитие «Север – Юг» для укрепления собственной экономики, одновременно расширяя сотрудничество в рамках Среднего коридора и других международных транспортных проектов. Чем больше конкурентоспособных маршрутов будет связано с азербайджанской инфраструктурой, тем устойчивее окажутся позиции Баку в меняющейся евразийской системе.

В конечном счете строительство железной дороги Решт – Астара — это не просто вопрос появления недостающего участка железнодорожного полотна. Это часть более масштабного процесса перераспределения торговых потоков и экономического влияния между государствами Евразии. Россия стремится получить надежный выход к южным рынкам, Иран — укрепить свое транзитное положение, Индия — расширить торговые возможности, а Китай — сохранить и увеличить присутствие в международной логистике. Но именно географическое положение Азербайджана позволяет ему извлекать преимущества из пересечения этих интересов.

Главный вопрос теперь заключается не только в том, удастся ли Москве и Тегерану реализовать проект в намеченные сроки, но и в том, насколько эффективно Баку сможет использовать открывающиеся возможности. География уже дает Азербайджану серьезное преимущество. Задача государства — превратить его в долгосрочный экономический и политический ресурс, не ограничиваясь ролью транзитной территории. В условиях, когда транспортные маршруты становятся инструментом геополитического влияния, именно способность самостоятельно формировать правила региональной логистики будет определять реальный вес страны в новой архитектуре Евразии.

Заур Нурмамедов