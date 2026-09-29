Азербайджан может позволить себе роскошь, которой нет у большинства туристических стран: природная достопримечательность мирового масштаба находится практически рядом со столицей. Но пока тысячи туристов приезжают в Баку, гуляют по Ичери-шехер, фотографируют Flame Towers и отправляются к Каспию, один из самых необычных природных феноменов страны остаётся скорее приложением к туристической программе, чем её самостоятельной частью. Речь идёт о грязевых вулканах — геологическом богатстве, которое способно дать Азербайджану не просто ещё одну экскурсию, а совершенно новый туристический нарратив.

В стране и на прилегающем шельфе Каспия сосредоточено несколько сотен грязевых вулканов. Государственное агентство по туризму Азербайджана указывает более 350 таких объектов в восточной части страны и Каспийском бассейне, тогда как NASA Earth Observatory в публикации 2026 года отмечает как минимум 220 вулканов по данным азербайджанских властей и приводит оценки некоторых исследователей примерно в 350. Такая концентрация делает Азербайджан одним из наиболее значимых мировых районов распространения грязевого вулканизма.

Для геологов это естественная лаборатория, для фотографов — необычный ландшафт, для любителей приключений — экзотический маршрут. Но для туристической экономики это потенциально гораздо больше: возможность превратить несколько часов пребывания за пределами Баку в полноценный продукт, который увеличивает продолжительность поездки и расходы туриста.

Парадокс заключается в том, что проблема Азербайджана здесь не в отсутствии ресурса. Проблема — в разрыве между природной уникальностью и качеством туристического предложения вокруг неё.

Сегодня поездка к вулкану во многих случаях заканчивается примерно там же, где начинается: турист приезжает, смотрит на грязевой конус или озеро, фотографируется и возвращается в Баку. Природа даёт впечатление, но не успевает создать экономику. Нет развитой системы сервисов, которая заставляла бы посетителя задержаться, потратить деньги и продолжить маршрут. Получается классическая проблема многих природных достопримечательностей: объект мирового класса существует, а бизнес-модель вокруг него — ещё нет.

Именно здесь грязевые вулканы становятся интересны уже не только как туристическая тема, но и как вопрос экономической политики. Для Азербайджана рост туризма давно связан не столько с механическим увеличением количества иностранных гостей, сколько с повышением качества туристического продукта. Турист, который проводит в стране несколько дней, пользуется транспортом, посещает регионы, останавливается в гостиницах, питается в местных заведениях и покупает экскурсии, экономически гораздо ценнее человека, который ограничивается коротким визитом в Баку. Поэтому грязевой вулкан имеет смысл рассматривать не как конечную точку маршрута, а как инструмент расширения туристической географии страны.

И здесь появляется аргумент, который способен вывести тему далеко за пределы обычного рассказа о необычной азербайджанской достопримечательности. Грязевые вулканы интересны не только туристам — они представляют интерес и для планетологов.

NASA рассматривает земные грязевые вулканы как возможные аналоги геологических форм на Марсе. В материалах NASA Technical Reports Server, посвящённых грязевым вулканам как аналогам марсианских конусов и куполов, отмечается, что крупнейшая концентрация наземных подобных образований находится именно в Азербайджане, у западной окраины Каспийского моря. Исследователи сопоставляют морфологию, размеры, структуру потоков и геологическое окружение земных грязевых вулканов с многочисленными конусами и куполами на Марсе.

NASA продолжает обращать внимание на этот ландшафт и сегодня. В апреле 2026 года NASA Earth Observatory опубликовала материал о группе грязевых вулканических островов у Апшеронского полуострова, сформированных извержениями и последующей эрозией. Сам факт появления такого материала в одном из наиболее известных научно-популярных ресурсов NASA показывает, что азербайджанский ландшафт имеет значение далеко за пределами национальной туристической повестки.

Для туристического маркетинга это практически готовая история. Азербайджан может предложить путешественнику не просто «посмотреть на грязевые вулканы», а увидеть на Земле природные формы, которые помогают учёным изучать процессы, потенциально связанные с геологической историей Марса. Конечно, говорить о том, что азербайджанские вулканы являются точными копиями марсианских объектов, было бы научным упрощением. Но сам принцип геологических аналогов — вполне реальная исследовательская тема. И именно она превращает обычную экскурсию в историю с космическим масштабом.

Это важный маркетинговый ресурс, поскольку современному туристу всё чаще продают не объект как таковой, а историю, которую он может рассказать после возвращения домой. «Я видел грязевой вулкан» — любопытный факт. «Я был в Азербайджане на территории, которую изучают как земной аналог некоторых марсианских геологических форм» — уже совершенно другой рассказ.

Причём эта история не является чистой маркетинговой конструкцией. Она имеет под собой научную базу, а значит, может стать основой для развития геотуризма и научно-познавательных маршрутов. В перспективе это открывает возможности для сотрудничества туристических структур с университетами, геологами, музеями и исследовательскими организациями.

В этом отношении у Азербайджана есть редкое преимущество: вокруг вулканов уже существует готовая система взаимодополняющих достопримечательностей. Гобустан с его наскальными рисунками позволяет соединить геологию и древнюю историю. Абшерон — связать природный маршрут с Янардагом и Атешгяхом. Баку — завершить его современной городской архитектурой, гастрономией и культурной программой. Вместо экскурсии «на вулкан» возникает маршрут, который рассказывает одну большую историю: о земле, огне, газе, нефти, море и цивилизации.

Именно так можно переосмыслить и сам бренд «Страны огня». Пока он воспринимается прежде всего через вечные огни и историческое наследие нефтяного Баку. Но грязевые вулканы позволяют расширить этот образ до геологического масштаба. Огонь, выходящий из недр земли, газовые выбросы, нефть, грязевые конусы и Каспий — это не набор случайных достопримечательностей, а элементы единой природной системы. Такой нарратив способен быть интересен международной аудитории именно потому, что он объясняет Азербайджан через его географию, а не только через отдельные туристические объекты.

И самое важное — теперь уже появляется возможность проверить этот потенциал цифрами. С 2024 года в Абшеронском районе работает комплекс грязевых вулканов, созданный как специализированный туристический объект. Он включает информационный центр, выставочные пространства, ресторан, пешеходные маршруты, смотровую площадку и другую инфраструктуру. При его открытии власти заявляли, что комплекс должен превратить грязевые вулканы в заметный элемент геотуризма и научно-познавательного туризма.

Результаты 2026 года показывают, что это уже не только гипотетическая возможность. По данным, озвученным 28 сентября 2026 года председателем правления Центра управления заповедниками Государственного агентства по туризму, за первые восемь месяцев года комплекс приобрёл 28 979 посетителей. Из них 26 235 были иностранцами и 2 744 — внутренними туристами; ещё 798 человек посетили комплекс бесплатно. Иностранные посетители представляли более 150 стран. Среди наиболее многочисленных групп назывались туристы из Китая, России, Турции, Израиля, Индии, Польши, Германии, Италии, Бахрейна и США.

Эта статистика важна прежде всего по одной причине: она показывает, что грязевые вулканы уже вышли из категории исключительно перспективного ресурса. Международный спрос существует. Причём доля иностранных посетителей в комплексе за этот период была подавляющей. Иными словами, задача теперь состоит не в том, чтобы доказать иностранному туристу интересность такого объекта, а в том, чтобы понять, как масштабировать и качественно упаковать уже существующий интерес.

Но именно здесь возникает новая проблема. Почти 29 тысяч посетителей за восемь месяцев — хороший показатель для специализированного природного объекта, однако он одновременно показывает и масштаб предстоящей работы. Если направление будет расти, оно столкнётся с вопросами пропускной способности, экологической нагрузки, безопасности и качества сервиса. Успех может оказаться не менее сложной задачей, чем первоначальное продвижение.

Азербайджану не нужно строить у каждого вулкана гостиницу, ресторан и торговый центр. Гораздо эффективнее выбрать несколько наиболее перспективных объектов и создать там эталонную инфраструктуру: безопасные тропы, парковку, санитарные зоны, смотровые площадки, информационные центры и качественную навигацию. Остальные территории могут оставаться значительно менее освоенными. Такой принцип одновременно позволит сохранить природный ресурс и сформировать понятную туристическую иерархию.

Тем более что уже созданная инфраструктура демонстрирует направление, в котором можно двигаться. В комплексе предусмотрены не только маршруты и смотровые площадки, но и музейно-выставочная составляющая, коллекции минералов, сведения о геологии и природном наследии Азербайджана. То есть сама модель постепенно отходит от примитивной схемы «приехал — посмотрел — уехал» и превращает вулкан в объект интерпретации.

Не менее важен вопрос безопасности. В отличие от обычного природного парка, грязевой вулкан — динамическая геологическая система. Газовые выбросы, нестабильная поверхность и активность отдельных объектов требуют профессиональной организации посещений. Уже действующие правила комплекса, например, требуют держаться обозначенных маршрутов и не приближаться к вулканам ближе установленного расстояния. Отдельно регулируются использование транспорта, дронов и коммерческой фото- и видеосъёмки.

Туристу необходимо дать возможность почувствовать приключение, но не позволить ему превратить приключение в риск. Поэтому стандарты для туроператоров, обучение гидов, обозначение опасных зон и понятные правила поведения должны стать обязательной частью продукта.

Впрочем, самая недооценённая составляющая — информация. Вулкан без объяснения остаётся просто необычным пейзажем. Вулкан, о котором туристу рассказывают историю, становится достопримечательностью.

Почему здесь происходит извержение? Как грязевой вулкан связан с глубинными геологическими структурами? Почему этот регион настолько богат нефтью и газом? Почему именно Каспийское пространство стало одним из центров грязевого вулканизма? Что общего между некоторыми земными конусами и геологическими структурами на Марсе? Ответы на эти вопросы способны превратить короткую остановку в интеллектуальное путешествие.

Именно здесь возникает пространство для сотрудничества туристического сектора с университетами и научными институтами. Гид на таком маршруте должен быть не просто человеком, который знает дорогу и несколько фактов, а интерпретатором территории. Для иностранных туристов можно создавать мультиязычные цифровые материалы, интерактивные карты, аудиогиды и приложения, которые связывают конкретный вулкан с общей геологической историей Азербайджана.

Ещё один потенциальный инструмент — развитие геопарка. Смысл такой модели заключается не в том, чтобы просто присвоить территории красивый международный статус. Геопарк позволяет объединить геологическое наследие с природой, археологией, культурой, образованием и местной экономикой. Для Азербайджана такая модель особенно логична, поскольку в одном пространстве уже существуют грязевые вулканы, Гобустан, исторические поселения и другие элементы природного и культурного наследия.

Если этот подход будет реализован системно, выиграть смогут не только туристические операторы. Вокруг маршрутов появляется пространство для малого бизнеса: локальных кафе, транспорта, ремесленных мастерских, гидов, фотографов и других услуг. Тогда природный ресурс начинает работать как генератор дохода для территории, а не просто как бесплатный фон для фотографии.

Но именно здесь важно избежать другой крайности — чрезмерной коммерциализации. Грязевые вулканы не должны превращаться в декорацию для бесконечного количества сувенирных магазинов. Их ценность заключается прежде всего в природе и научном содержании. Коммерческий слой должен усиливать впечатление, а не подменять его.

Отдельный вопрос — продвижение. Визуально грязевые вулканы почти идеально соответствуют современной логике социальных сетей. Извержения, пузырящаяся грязь, необычные конусы и ландшафты легко превращаются в короткие видео и фотографии. Но здесь Азербайджану важно продавать не просто картинку. Один вирусный ролик способен привлечь внимание, но долгосрочный туристический продукт возникает только тогда, когда за картинкой стоят маршрут, сервис, безопасность и содержательная история.

И здесь связка с NASA может оказаться особенно полезной. Она позволяет вывести продвижение из категории банальной экзотики. Азербайджан может рассказывать о грязевых вулканах одновременно как о природном наследии, геологической лаборатории и территории, помогающей исследователям лучше понимать возможные процессы на других планетах. Для страны, которая ищет новые формы международного туристического позиционирования, это редкое сочетание науки и визуальной привлекательности.

При этом международная конкуренция здесь должна рассматриваться не как попытка доказать, что азербайджанские вулканы «лучше» аналогичных объектов в других странах, а как возможность учиться у разных моделей геотуризма. В одних странах геологические объекты становятся частью национальных парков, в других — основой научно-образовательных маршрутов или природного туризма. Азербайджану не обязательно копировать чужую модель. Его преимущество заключается в возможности создать собственный продукт, объединяющий геологию с археологией, нефтяной историей, Каспием и культурным наследием.

В конечном счёте речь идёт о смене подхода. Азербайджану не нужно пытаться сделать грязевые вулканы массовым туристическим аттракционом. Их гораздо интереснее превратить в узнаваемый элемент более дорогого и разнообразного туристического продукта, который увеличивает продолжительность пребывания, стимулирует поездки в регионы и создаёт дополнительные доходы для местного бизнеса.

Успешная модель могла бы выглядеть следующим образом: турист прилетает в Баку ради города и Каспия, затем отправляется в Гобустан, где видит древние петроглифы и геологический ландшафт, продолжает маршрут к грязевым вулканам, получает объяснение их связи с нефтегазовой историей региона и возможными марсианскими аналогами, возвращается через Абшерон и знакомится с Янардагом и Атешгяхом. За один маршрут он получает не четыре разрозненные достопримечательности, а одну историю — историю земли, на которой природная геология определила и хозяйство, и культуру, и образ страны.

В этом и заключается настоящий потенциал грязевых вулканов. Они не смогут заменить Баку, горные курорты или Каспий и не должны этого делать. Их задача иная — дать туристическому предложению Азербайджана дополнительное измерение, которое трудно воспроизвести конкурентам.

Сегодня грязевой вулкан для многих туристов — короткая остановка на маршруте. Но цифры 2026 года уже показывают, что международный интерес к этому продукту существует: почти 29 тысяч посещений специализированного комплекса за восемь месяцев, более 26 тысяч иностранных гостей и география более чем из 150 стран. Теперь вопрос заключается не в том, сможет ли Азербайджан привлечь туристов к вулканам. Он уже их привлекает.

Настоящий вопрос гораздо сложнее: сможет ли страна превратить этот интерес в устойчивую экономическую модель, не разрушив сам ресурс? Потому что продавать грязевые вулканы как очередную экскурсию — слишком мало. У Азербайджана есть возможность продавать не просто природный феномен, а историю, в которой Каспий, нефть, газ, древние цивилизации и даже Марс оказываются связанными одной геологической линией.

Именно тогда грязевой вулкан перестаёт быть грязью посреди ландшафта. Он становится частью большой истории Азербайджана — и потенциально одним из самых необычных туристических брендов страны.

Заур Нурмамедов