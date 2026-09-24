По свежим данным Государственного комитета по статистике, за январь–июль 2026 года естественный прирост населения Азербайджана составил 13,1 тыс. человек — на 34,1% меньше, чем за тот же период 2025 года. Формально общая численность населения страны продолжает увеличиваться: она выросла на 14,2 тыс. человек, или на 0,14%, и достигла 10 млн 276,6 тыс. человек. На первый взгляд, демографическая картина остаётся положительной. Однако за этой небольшой прибавкой скрывается гораздо более важный процесс — разрыв между числом рождений и смертей сокращается с высокой скоростью.

За семь месяцев 2026 года в стране родилось 48,95 тыс. детей — на 10,8% меньше, чем годом ранее. Одновременно число умерших выросло: 35,8 тыс. человек против 35,0 тыс. в январе–июле 2025 года. Общий коэффициент смертности увеличился с 5,9 до 6 на тысячу человек. В результате два разнонаправленных процесса — сокращение рождаемости и постепенный рост смертности — одновременно ударили по естественному приросту, сократив его почти на 6,8 тыс. человек всего за год.

Именно здесь проходит важная граница между двумя показателями, которые легко перепутать. Общая численность населения пока продолжает расти, но естественный прирост показывает, насколько устойчив этот рост без учёта миграции. Поэтому нынешнее увеличение населения не означает, что демографическая ситуация остаётся прежней. Напротив, страна прибавляет людей всё медленнее, а основной источник этого прироста постепенно слабеет.

При этом нынешнее падение нельзя рассматривать как случайный статистический сбой. Оно укладывается в более продолжительную тенденцию снижения рождаемости. Международные демографические оценки показывают, что суммарный коэффициент рождаемости в Азербайджане снизился примерно с 2,09 ребёнка на женщину в 2015 году до 1,66–1,67 к середине 2020-х годов. Это заметно ниже уровня простого воспроизводства населения — около 2,1 ребёнка на женщину. Иными словами, среднее число рождений уже недостаточно для того, чтобы одно поколение полностью замещало другое без дополнительных демографических факторов.

Официальная статистика показывает, что снижение идёт не только в долгосрочных оценках. Общий коэффициент рождаемости, например, составлял 10,0 на тысячу человек в 2024 году против 12,2 в 2022-м. Одновременно естественный прирост за этот период сократился с 6,2 до 4,2 на тысячу. Таким образом, данные последних лет выглядят скорее продолжением одного процесса, чем отдельным эпизодом.

Но у этой истории есть ещё одна, менее очевидная сторона. Демографическая проблема заключается не только в том, что нынешние семьи рожают меньше детей. Сегодняшнее сокращение числа рождений постепенно меняет саму возрастную структуру населения. Если детей становится меньше, то через 15–20 лет меньше людей войдёт в возраст, когда обычно создаются семьи и рождаются дети. Возникает своеобразная демографическая инерция: сокращение рождаемости сегодня может само становиться одной из причин более низкого числа рождений завтра.

Именно поэтому особенно важно смотреть не только на коэффициент рождаемости, но и на количество потенциальных родителей. Возрастная структура населения Азербайджана уже заметно меняется: численность старших возрастных групп постепенно увеличивается, тогда как доля детей и молодых возрастов сокращается. В начале 2025 года, например, численность девочек в возрасте 0–4 лет составляла около 267 тыс. человек, тогда как количество женщин в возрасте 30–34 лет превышало 450 тыс., а в возрасте 35–39 лет также приближалось к 470 тыс. Эти цифры сами по себе не позволяют предсказать будущую рождаемость, но показывают масштаб демографического перехода, через который проходит страна.

Ещё один показатель, который помогает понять происходящее, — число браков. В первом полугодии 2026 года в Азербайджане было зарегистрировано 19 224 брака против 24 815 за аналогичный период 2025 года. Коэффициент брачности снизился с 4,9 до 3,8 на тысячу человек. Нельзя автоматически сводить снижение рождаемости к сокращению числа браков, поскольку на количество детей влияют и другие факторы. Однако в обществе, где значительная часть рождений приходится на семьи, изменение брачного поведения становится важной частью общей демографической картины.

Это позволяет посмотреть на ситуацию шире. Речь идёт не просто о том, что женщины стали рожать меньше детей. На рождаемость одновременно могут влиять более позднее вступление в брак, перенос рождения первого ребёнка на более старший возраст, изменение желаемого числа детей в семье и увеличение интервалов между рождениями. К этому добавляются экономические факторы — стоимость жилья, расходы на воспитание детей, состояние рынка труда и ощущение финансовой стабильности. При этом свежая статистика позволяет увидеть результат этих процессов, но не даёт оснований утверждать, что какой-то один из них является главной причиной нынешнего падения рождаемости.

Всё это происходит на фоне продолжающейся урбанизации и изменения социальной структуры. Доля городского населения в Азербайджане уже превышает 59%, средний возраст населения вырос примерно с 29,6 года в 2015 году до 34 лет в середине 2020-х. По мере роста городов, образования и занятости меняется и модель семьи: многодетная семья постепенно перестаёт быть демографической нормой для значительной части населения, особенно в крупных городах. Поэтому нынешнее снижение рождаемости следует рассматривать как результат сочетания долгосрочных структурных изменений и более краткосрочных экономических обстоятельств.

Отдельно стоит учитывать и рост смертности. Само по себе увеличение числа умерших за год ещё не означает резкого ухудшения состояния здоровья населения. Одним из естественных факторов является постепенное старение возрастной структуры: чем больше становится людей старших возрастов, тем выше потенциальная нагрузка на показатель смертности. Доля населения старших возрастных групп в Азербайджане постепенно увеличивается и, согласно демографическим прогнозам, продолжит расти. Поэтому в перспективе давление на естественный прирост может усиливаться сразу с двух сторон — через сокращение числа рождений и увеличение числа смертей.

Последствия этого процесса проявляются далеко не сразу. Одним из наиболее наглядных индикаторов уже сегодня становится система образования. Число первоклассников в стране сократилось примерно со 159,6 тыс. в 2019/2020 учебном году до 132,3 тыс. в 2024/2025-м — почти на 27 тыс. детей за пять лет. Ранее представители сферы образования и депутаты связывали это с общим снижением рождаемости. Такая связь вполне логична с точки зрения демографической последовательности: сегодняшнее уменьшение числа новорождённых через несколько лет превращается в сокращение числа первоклассников, затем — выпускников школ и вузов, а ещё позже — молодых работников.

Поэтому демографические изменения постепенно выходят далеко за рамки статистики населения. Если нынешняя тенденция сохранится, через 15–20 лет экономика может столкнуться с сокращением притока молодых работников. Это способно изменить соотношение между работающим населением и людьми старших возрастов, увеличить нагрузку на пенсионную и социальную системы и усилить конкуренцию за молодые трудовые ресурсы. Для регионов последствия могут наступить раньше, особенно там, где сокращение числа детей уже приводит к уменьшению количества учащихся и создаёт вопрос о загрузке школ.

При этом демографические изменения не будут одинаковыми для всей страны. Крупные города и отдельные регионы могут проходить этот переход с разной скоростью. Там, где молодое население сокращается быстрее, последствия будут заметны раньше — сначала в детских садах и школах, затем на рынке труда и в структуре местного спроса. Поэтому следующий важный вопрос для Азербайджана заключается уже не только в том, сколько детей рождается в стране в целом, но и в том, где именно происходит сокращение демографической базы.

Миграция пока не отменяет эту проблему. Её вклад в изменение численности населения значительно зависит от периода и методики учёта, однако естественный прирост остаётся одним из ключевых факторов демографической динамики. Поэтому рассчитывать только на миграционный приток как на механизм компенсации снижения рождаемости было бы недостаточно. Для Азербайджана гораздо важнее понять внутренние причины изменения семейного поведения и то, насколько они связаны с возрастной структурой населения.

Главная особенность нынешней ситуации состоит в том, что демографические процессы разворачиваются медленно, но их последствия сохраняются надолго. Даже если экономические условия улучшатся и семьи начнут планировать больше детей, это не обязательно быстро отразится на абсолютном количестве рождений. Если численность молодых возрастных групп уже сокращается, демографическая инерция продолжит воздействовать на статистику ещё многие годы.

Именно поэтому падение естественного прироста почти на 35% за год важно рассматривать не как отдельную тревожную цифру, а как индикатор более глубокого изменения демографической модели страны. Азербайджан пока продолжает расти по общей численности населения, но источник этого роста становится слабее. Меньше рождений сегодня означает меньше детей завтра, меньше молодых работников через два десятилетия и более высокую долю старших возрастов в будущем. Вопрос теперь заключается не только в том, как сохранить положительный прирост населения, а в том, сможет ли страна адаптироваться к ситуации, в которой демографическая база будет постепенно сужаться.

Заур Нурмамедов