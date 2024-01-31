Ипотечное кредитование по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выросло в прошлом году еще на 9,2 процента. По данным Центробанка, банки – агенты этого фонда выдали 461,4 млн манатов в рамках долгосрочного кредитования на покупку жилья.

Декабрьская статистика увеличилась к тому же месяцу позапрошлого года с 20,9 млн манатов до 24,9 млн манатов. Судя по отчетности регулятора, фонд рефинансировал в прошлом году 492 млн манатов ипотечных кредитов, обнаружив рост на 20,9 процентов. Следуя практике кредитования на средства этой структуры, бюджетное ассигнование сократилось в прошлом году с 95 млн манатов до 87,7 млн. Большую часть средств — 450 млн манатов фонд привлек от размещения облигаций.

По данным Центробанка, сумма среднего кредита на покупку жилья увеличилась в минувшем году до 59,872 тыс. манатов с 56,814 тыс. в позапрошлом году. При этом кредиты выдавались на срок 282 месяца по средней ставке 6,34% в год. Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8 процентов годовых. Первичный платеж составляет 15-25 процентов. Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка — не выше 4 процентов годовых, срок — до 30 лет. Первичный платеж составляет 10 процентов.

По мнению эксперта рынка недвижимости Эльнура Фарзалиева, из-за снижения покупательной способности на рынке столичного жилья наблюдается уменьшение спроса и поэтому можно ожидать некоторого понижения цен. Определенное уменьшение спроса фиксируется с октября минувшего года. Одна из причин – искусственное повышение цены квадрата. «Кроме этого, приобрести квартиру в кредит становится сложнее, но большинство клиентов все же не упускают этой возможности и предпочитают ипотеку, — поясняет он в беседе с #. — Обращаясь к ценам, можно увидеть, что максимальный кредит под 4 процента годовых составляет 100 тыс. манатов, а под 8 процентов дают не больше 150 тыс.

Хоть стоимость недвижимости за последние годы и была относительно доступной, цены на однокомнатные квартиры в новостройках с ремонтом ближе к центру столицы начинаются сегодня со 120 тыс. манатов и достигают 200 тыс. Но ведь если человек берет ипотеку на 25 лет, он не рассматривает однокомнатные квартиры, люди выбирают более габаритное жилье, а оно стоит дороже. Оставляя за скобками новостройки, квартиры в старых девятиэтажных домах тоже можно взять в ипотеку, но стоимость однокомнатного жилья там тоже не низкая и уже превысила 100 тыс. манатов. Думаю, в сложившейся ситуации и по мере уменьшения покупательского спроса, можно ожидать понижения цен».

Как видно из этой раскладки, по мере роста стоимости жилья на фоне действующих лимитов ипотечное кредитование по линии фонда теряет прежнюю роль стимула продаж на местном жилищном рынке. Стоимость квадрата в столичном регионе растет еще и на снижении интенсивности строительства, говорит Э. Фарзалиев.

Стоит ли объяснять, что вслед за подорожанием растут и финансовые претензии к заемщикам? Судя по имеющимся данным, доходы большинства получающих государственную ипотеку – выше среднего. И это впечатляет, поскольку суть социальных, а уж тем более льготных кредитов на покупку жилья заключается, как-никак, в решении жилищного вопроса людей, не имеющих своего крова и финансового жирка, чтобы обойтись собственными силами.

Спрос на кредиты фонда формируют граждане, получающие больше 1000 манатов месячного дохода. Обладатели зарплат выше средней формируют львиную долю клиентов этой структуры. Следуя статистике, лишь небольшая часть покупающих жилье в ипотеку по социальным программам получают 700 – 900 манатов среднего заработка. Как отмечает эксперт Рамиль Гасымзаде, зарплата массы граждан не всегда соответствуют растущим ценам на рынке недвижимости и условиям ипотеки. Кроме этого, коммерческие банки обращают внимание и на доходы семей, исходя из установленного критерия нуждаемости. Например, для семьи из четырех человек критерий нуждаемости подрос до 1000 манатов. Как правило, эту сумму вычитают из дохода семьи, где оставшейся части оклада должно хватить на ежемесячные платежи по банковскому кредиту на покупку жилья.

По мнению аналитиков, государственную ипотеку можно сделать доступнее, понизив процентные ставки и требования к первоначальному взносу.