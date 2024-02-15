Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики и объективно оценивать происходящие в ней процессы.

«Я также хочу подчеркнуть, что мы выступаем за равноправное сотрудничество и готовы работать вместе со всеми странами и международными партнерами, в том числе и с США. Единственная моя просьба – не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», – заявил он в ответном письме госсекретарю США Энтони Блинкену, которое опубликовал пресс-секретарь главы кыргызского государства Аскат Алагозов.

Ранее Блинкен направил главе Кыргызстана послание, в котором выразил обеспокоенность по поводу рассмотрения в стране законопроекта о неправительственных организациях (НПО), принятие которого, по оценке госсекретаря, негативно отразится на состоянии гражданского общества республики. Сейчас этот законопроект обсуждается в национальном парламенте.

Жапаров также выразил сожаление, что представитель США располагает необъективными сведениями о реальной ситуации с правами и свободами человека в Кыргызстане. Он считает, что лишь небольшая по численности, но «очень громогласная группа» НПО, финансируемых иностранными государствами, и их отдельные представители «спекулируют на своих «трудностях» и «гонениях», что в свою очередь вынуждает спонсирующие иностранные структуры идти у них на поводу, заниматься расточительством, тратя деньги налогоплательщиков США и стран Евросоюза».

Кроме того, эти же неправительственные структуры зачастую распространяют «лживую, недостоверную информацию среди народа, что приводит к судебным тяжбам по иску потерпевших или оболганных». «В связи с чем я предлагаю провести аудит использования финансовых средств неправительственными и некоммерческими организациями, финансируемыми правительственными организациями США, хотя бы за последние 10 лет», – подчеркнул Жапаров.

Помимо этого, президент пригласил Блинкена посетить Бишкек, чтобы «воочию убедиться в том, что права и свободы человека в Кыргызстане находятся под надежной защитой Конституции и законов Кыргызской Республики».

Интересно, как относятся к происходящему в самом Кыргызстане, как оценивают возникшую ситуацию? Действительно ли есть нужда в таком законе и таком аудите, или это некое наступление на неугодную власти часть гражданского общества?

На эти вопросы # ответили известные аналитики из Бишкека.

Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов отмечает, что законопроект о внесении изменений в работу неправительственных организаций (НПО), который в настоящее время находится на рассмотрении Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (КР), по утверждению их инициаторов направлен на упорядочение работы НПО, а также на улучшение прозрачности в их работе.

«На самом деле НПО в Кыргызстане всегда предоставляли всю необходимую информацию для органов регистрации (Министерство юстиции) и налоговых органов, показывающую чем занимается организация и куда расходуются средства. Данный законопроект во многом схож с тем, что имеет место в Российской Федерации. Гражданское общество КР считает, что предлагаемые изменения носят размытый и непонятный характер, что в перспективе может стать причиной бюрократического произвола и рисков для работы в некоммерческих организациях Кыргызстана», — рассказал Ибраимов.

Поэтому, говорит он, среди организаций гражданского общества считается, что нет необходимости переносить чужой опыт на местную почву. «Гражданское общество Кыргызстана всегда имело и имеет свою специфику, и привнесение чужого опыта может иметь негативные последствия для развития общественных инициатив в Кыргызстане», — считает директор центра.

Политолог, доцент Академии ОБСЕ Эмиль Джураев в свою очередь считает, что необходимости в таком законе нет, все названные в письме президента задачи, касательно отчётности и прозрачности некоммерческих организаций, уже реализуются существующими законами.

«Данный закон, к сожалению, больше политический, чем просто вопрос правового регулирования.

Трудно сказать определенно, почему продвигается этот законопроект, но полагаю, есть тут «вклад» партнеров из Кремля, которые и не скрывали заинтересованность в этом законопроекте. А также, конечно, и внутренний интерес присутствует — взять политическое поле под более строгий, плотный контроль. Но, я бы сказал, закон — если он будет принят — пользы для Кыргызстана не несет, а определенные негативные последствия вполне возможны для общества, для гражданских организаций, и даже для экономики страны», — резюмировал доцент.