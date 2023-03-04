Местные медиа ухватились за публикацию казахстанского ресурса, разместившего нашу республику в рейтинге стран с наиболее бюджетной ценой на хлеб. Но так ли это на самом деле?

Судя по публикации, стоимость хлеба в Азербайджане на февраль этого года составила 39 центов, а по нашим деньгам 66 гяпиков. В перечне цен дороже нашего стоит хлеб в Пакистане, Египте, Марокко и Турции. Кроме этого, Азербайджан по цене буханки обогнали Молдова, Украина, Россия и Беларусь. Но ведь кроме сухих статистических данных, существуют реальные обстоятельства. Качество и цена хлеба в наших торговых сетях сильно отличаются от радужного официоза, который используют в своих рейтингах зарубежные аналитики.

Источники данных не вызывают вопросов – казахстанские аналитики взяли за ориентир официальную информацию о стоимости так называемого «социального» хлеба. Ценовой лимит на заводскую выпечку установили у нас в августе прошлого года, предварительно повысив расценки из-за возросшей стоимости импортируемой пшеницы. По этому решению потолок цены заводского (круглого) изделия зависит от веса. Хлеб, весящий 500 гр., должен стоить 55 гяпиков, 600 гр. — 65 гяпиков, 650 гр. — 70 гяпиков, говорилось в сообщении крупных производителей. Однако местные пекарни хоть и соблюдают этот ценовой диапазон, вес изделия применительно к ценнику отслеживают не всегда.

К качеству заводского хлеба тоже немало нареканий. Как утверждают покупатели, уже через некоторое время он начинает крошиться и теряет вкус, поэтому люди уже на второй день спешат избавиться от этого странного продукта. Обычно его скармливают домашней птице, выносят на корм скотине, а иные рачительные хозяйки пускают на сухари. А ведь раньше вчерашний хлеб считался полезным и со временем становился даже вкуснее… В отличие от круглого хлеба, все остальное хлебобулочное разнообразие на наших прилавках не только дорожает, но и регулярно теряет вес.

Но даже несмотря на растущие цены, в погоне за экономией вкус и свойства хлеба утеряны. Например, продукция Çörekçi подорожала почти двукратно, цены растут, как на дрожжах, и на прочий ассортимент:

«Буханка бездрожжевого серого хлеба, стоившая еще недавно 65 гяпиков, продается сейчас за манат и дороже, — делится женщина c корреспондентом # в хлебном отделе магазина. — В отличие от заводского хлеба, цены на остальной почти удвоились, а хороший хлеб предлагают еще дороже».

Очереди за хлебом давно ушли в прошлое. Сегодня столичные прилавки буквально ломятся от разнообразия сортов и видов, но свойства основного продукта уже не те. Даже сильное подорожание не удержало производителей от экономии на качестве:

«Упакованный хлеб продается в среднем за манат и выше, а тендир подняли до 85 гяпиков. Но даже за эти деньги покупаешь невесть что. Белый со вкусом крахмала – от него никакой пользы. Серый тоже чем-то окрашивают и буквально накачивают воздухом, а мы за него, выходит, платим», — говорит другая покупательница.

Причиной такой ситуации специалист по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов считает невысокое качество импортируемой пшеницы: «В производстве хлеба используют преимущественно фуражное зерно с невысокой массовой долей клейковины. Хлеб из муки такого качества не достигнет нужного объема при низком весе буханки без различных добавок и химии. Желая понизить себестоимость хлеба, местные пекарни покупают низкосортную муку, а результат, как говорится, налицо», — объясняет он в беседе с #.

Наблюдения показывают, что средняя стоимость хлеба на наших прилавках достигла одного–полутора манатов. Но сравнительные данные казахстанских аналитиков апеллируют к административно установленной стоимости заводской выпечки. Насколько такое корректно даже для нашего условного рынка — тема отдельного разговора. По словам руководителя правозащитной организации «Союз свободных потребителей» Эюба Гусейнова, при отсутствии установленных в законном порядке тарифов Государственная служба по антимонопольному контролю и надзору потребительского рынка не может контролировать цены на заводской хлеб.

«Ценовое давление поставило в сложную ситуацию небольшие предприятия. Пытаясь удержать стоимость круглого, так называемого «заводского» хлеба, они вынуждены уменьшать вес изделия. Иными словами, под прессингом этого ведомства происходит скрытое подорожание хлеба», — утверждает глава ССП.