Иранский кризис перестал быть исключительно ближневосточной проблемой. Для Азербайджана происходящее за южной границей имеет непосредственное геополитическое значение, поскольку затрагивает безопасность государства, энергетические интересы, транспортные маршруты и баланс сил на всём Южном Кавказе. Военная эскалация вокруг Тегерана фактически превратила регион в пространство пересечения интересов США, Израиля, Турции, России, Ирана и европейских государств. И в этой сложной конфигурации Баку приходится одновременно защищать собственные интересы, избегать втягивания в чужое противостояние и сохранять возможности для самостоятельной внешней политики.

События 2026 года уже показали, насколько близко иранский конфликт может подойти к азербайджанским границам. После начала американо-израильской военной операции против Ирана 28 февраля напряжённость распространилась на Южный Кавказ. Особое значение приобрёл инцидент 5 марта, когда, по заявлениям азербайджанской стороны, беспилотники нанесли удары по территории Нахчывана. Тегеран отрицал ответственность за атаку, а последовавшие контакты президентов двух стран позволили снизить непосредственную напряжённость. Однако сам факт такого эпизода продемонстрировал: географическая близость к Ирану делает Азербайджан уязвимым перед последствиями конфликта, даже если Баку не участвует в военных действиях.

Главная сложность для азербайджанской дипломатии заключается в сочетании двух обстоятельств. С одной стороны, Баку развивает стратегическое сотрудничество с Турцией, поддерживает тесные отношения с Израилем и расширяет взаимодействие с США. С другой — Иран остаётся непосредственным соседом, с которым Азербайджан связан общей границей протяжённостью более 600 километров, торговлей, энергетическими проектами и транспортной инфраструктурой. В Тегеране с настороженностью относятся к израильско-азербайджанскому сотрудничеству и усилению американского присутствия в регионе. В результате даже решения Баку, которые рассматриваются им как часть собственной внешней политики, могут восприниматься иранским руководством через призму противостояния с его противниками. Именно поэтому сохранение отношений с Тегераном требует от Азербайджана не только дипломатической осторожности, но и последовательного обозначения собственных красных линий.

При этом было бы ошибкой считать, что ослабление Ирана автоматически означает стратегическую победу Азербайджана. Действительно, снижение возможностей Тегерана влиять на процессы в Южном Кавказе может расширить пространство для азербайджанской дипломатии и укрепить значение Баку в региональной логистике. Но ослабление государственного управления в соседней стране несёт совершенно другие риски: неконтролируемую миграцию, рост трансграничной преступности, распространение оружия, усиление радикальных группировок и нестабильность на приграничных территориях. Исследователи Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) и американского Института исследований национальной безопасности (INSS) обращают внимание на то, что продолжительный конфликт способен создать для Азербайджана не только новые возможности, но и серьёзные угрозы национальной безопасности.

Отдельного внимания заслуживает фактор азербайджанского населения Ирана. Его численность часто становится предметом политических спекуляций, однако точной общепризнанной статистики нет. Важнее другое: азербайджаноязычное население является значительной частью иранского общества, интегрированной в политическую, экономическую и государственную систему страны. Поэтому представлять его как однородную силу, ориентированную на Баку, было бы неверно. Для Азербайджана судьба соотечественников по другую сторону границы имеет очевидное общественное и гуманитарное значение, но любые попытки превратить этот вопрос в инструмент территориальной или политической конфронтации могли бы привести к непредсказуемым последствиям. В случае внутренней дестабилизации Ирана Баку пришлось бы одновременно учитывать гуманитарные потребности населения, безопасность границы и необходимость предотвращения межэтнического противостояния.

Не менее важное измерение кризиса — транспортная геополитика. Иран десятилетиями оставался одним из ключевых элементов маршрутов, связывающих Россию, Южный Кавказ, Персидский залив и Индию. Для Азербайджана это не только торговое направление, но и возможность укреплять собственную роль в международной логистике. Если нестабильность в Иране будет продолжаться, значение Среднего коридора, соединяющего Центральную Азию с Европой через Каспий, Азербайджан и Грузию, может возрасти. Однако превращать этот сценарий в безусловный успех Баку преждевременно: война увеличивает страховые расходы, нарушает цепочки поставок, повышает стоимость перевозок и создаёт риски для всей региональной инфраструктуры. Аналитики Carnegie Endowment отмечают, что Азербайджан относительно меньше зависит от иранского транзита, чем некоторые его соседи, но продолжительная нестабильность способна затронуть и его торговые маршруты.

Особое значение имеет Нахчыван. Его географическое положение делает вопрос транспортной связанности не просто экономической, а стратегической проблемой. Азербайджан заинтересован в развитии альтернативных маршрутов через Турцию и Армению, а также в сохранении возможностей сообщения через территорию Ирана. В этом контексте Зангезурское направление и проект TRIPP приобретают дополнительное значение: они могут диверсифицировать коммуникации и уменьшить зависимость от одного транзитного направления. Но и здесь есть противоречие: чем больше новых маршрутов появляется в регионе, тем острее становится конкуренция за контроль, условия эксплуатации и политическое влияние. Для Баку важно, чтобы транспортная диверсификация не превращалась в новый источник конфронтации с соседями.

Экономические последствия также неоднозначны. Как экспортёр углеводородов Азербайджан потенциально получает выгоду от повышения мировых цен на нефть, вызванного военными рисками и угрозами поставкам через Ормузский пролив. Однако дорогая нефть не означает автоматического улучшения положения всей экономики. Рост стоимости импорта, перевозок, страхования и отдельных категорий товаров может усиливать инфляционное давление внутри страны. Кроме того, энергетическая нестабильность создаёт неопределённость для долгосрочных инвестиций и региональных проектов. Поэтому оценивать последствия иранского кризиса исключительно через нефтяные котировки было бы слишком упрощённо: краткосрочные бюджетные преимущества могут сопровождаться долгосрочными экономическими издержками.

События 2 ноября вновь напомнили, что южная граница требует постоянного внимания. По сообщению Государственной пограничной службы Азербайджана, в зоне ответственности Гёйтепинского пограничного отряда были обнаружены лица, пытавшиеся незаконно пересечь границу со стороны Ирана. Один из нарушителей оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован. Иранская сторона была проинформирована через канал пограничных представителей, начато расследование. Сам по себе этот эпизод не доказывает связи с военным конфликтом или организованной дестабилизацией, однако показывает, насколько важны пограничная безопасность, оперативная связь между соседними государствами и предотвращение любых инцидентов, способных получить политическое продолжение.

В более широком масштабе иранский кризис меняет расчёты не только Баку, но и Анкары, Вашингтона, Москвы и европейских столиц. Турция заинтересована в сохранении стабильности на восточных рубежах и одновременно стремится укреплять собственную роль в транспортных и политических процессах Южного Кавказа. США рассматривают регион как важное пространство для развития альтернативных маршрутов и расширения дипломатического влияния. Россия, в свою очередь, не заинтересована в окончательной утрате своих позиций на Южном Кавказе и внимательно следит за изменением регионального баланса. Для Азербайджана это означает необходимость учитывать интересы всех этих игроков, не позволяя внешним конфликтам определять собственную повестку. В исследовании CSIS о меняющемся балансе влияния в Евразии отдельно подчёркивается, что последствия конфликта вокруг Ирана способны быстро распространиться на Южный Кавказ, в том числе через вопросы безопасности и транзита.

В конечном счёте для Азербайджана наиболее предпочтительным сценарием остаётся не распад Ирана и не бесконтрольное ослабление его государственных институтов, а сохранение управляемого, территориально целостного и предсказуемого соседнего государства, с которым можно вести переговоры, развивать торговлю и решать спорные вопросы дипломатическими средствами. Сильный региональный партнёр не обязательно должен быть политическим союзником, но его внутренняя стабильность имеет прямое значение для безопасности соседей. Баку может использовать новые возможности, возникающие в результате изменения геополитического баланса, однако стратегическая дальновидность заключается не в том, чтобы рассчитывать на чужую слабость, а в том, чтобы укреплять собственные позиции независимо от исхода конфликта.

Иранский фактор способен изменить стратегическое положение Азербайджана, но это изменение не будет однозначным. Баку может получить дополнительные возможности в энергетике, транзите и международной дипломатии, одновременно столкнувшись с более сложной обстановкой на границе и повышенными требованиями к национальной безопасности. Главный вызов заключается в сохранении равновесия между стратегическим партнёрством с Турцией, сотрудничеством с Израилем и Западом, добрососедскими отношениями с Ираном и собственными национальными интересами. В эпоху, когда региональные конфликты способны за считаные дни изменить международные расчёты, для Азербайджана особенно важно оставаться не территорией чужого противостояния, а самостоятельным участником формирования нового порядка на Южном Кавказе.

Автор

Агиль Гахраманов