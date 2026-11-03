Американским законодателям-демократам, независимо от итогов промежуточных выборов 3 ноября, станет труднее принимать меры для помощи Украине, поскольку несколько поддерживающих Киев республиканцев вскоре покинут Конгресс. Такая оценка приводится в статье, опубликованной 2 ноября в американской газете Politico.

«Вне зависимости от итогов промежуточных выборов во вторник, многие республиканцы, поддерживающие Украину, покинут Капитолийский холм. Это означает, что даже если демократы будут готовы активнее принимать меры, касающиеся Украины, им, возможно, будет сложнее добиться принятия законов вопреки президенту Дональду Трампу, — отмечается в публикации. — В числе тех, кто уходит, бывший лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки), сенаторы Том Тиллис (от Северной Каролины), Билл Кэссиди (от Луизианы), Джон Корнин (от Техаса), а также члены Палаты представителей Дон Бэйкон (от Небраски) и Майкл Маккол (от Техаса)». Все они не войдут в Конгресс нового созыва, который начнет работу 3 января 2027 года. Большинство из них ранее заявили, что не будут добиваться переизбрания. В публикации отмечается, что в нескольких штатах в Конгресс баллотируются республиканцы, которые «в меньшей степени симпатизируют Украине», чем «ветераны Республиканской партии».

Источник издания в Конгрессе полагает, что «в результате этого может быть меньше законопроектов, которые будут оказывать реальное воздействие» применительно к поддержке Украины со стороны США. «Я боюсь, что не будет коалиции членов Конгресса, работающих над законопроектами, которые поддержит действующая администрация, а также закулисно добивающихся того, чтобы администрация их поддержала», — добавил источник. Вместе с тем издание констатирует, что среди республиканцев сейчас активно поддерживают антироссийские меры, в частности, сенатор Кэти Бритт (от штата Алабама).

В публикации привозится комментарий представителя Белого дома. Он отметил, что Трамп «по-прежнему намерен» сыграть «конструктивную роль» с целью прекращения украинского конфликта.