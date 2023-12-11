Дания возобновляет оказание помощи Палестине на ее развитие. Об этом сообщается в пресс-релизе МИД Дании.

В сообщении говорится, что анализ уже оказанной поддержки свидетельствует о ее положительных результатах, а в самой ее выплате не обнаружено никаких нарушений. Механизмы контроля работают, обеспечивая направление средств на определенные для них цели и не допуская их попадания организациям и частным лицам, включенным в списки причастных к терроризму, составленных ЕС и ООН.

«Прежде всего в сделанном заключении меня радует то, что мы не нашли признаков злоупотребления выделяемыми на помощь Палестине средствами и что в нашем сотрудничестве, проходящем в очень сложном контексте, присутствуют правильные механизмы контроля, — приводятся в пресс-релизе слова министра по вопросам сотрудничества в области развития Дана Йергенсена. — И хорошо, что с учетом этого мы можем снова запустить оказание помощи палестинцам, которые в ней остро нуждаются».

Министр также отметил, что в свете ситуации, возникшей в результате нападения на Израиль 7 октября, очень важно протестировать программу на предмет недопущения к ней лиц, организаций или каких-то других структур, включенных в черные списки ЕС и ООН, чтобы никто из них не мог воспользоваться выделяемыми Данией средствами. Речь идет примерно о 72 млн крон ($10,4 млн), которые еще не были выплачены в 2023 году в рамках двустороннего сотрудничества с Палестиной. Средства, выделявшиеся на гуманитарную помощь через датские общественные организации, не были предметом рассмотрения, и никаких пауз в их предоставлении не было.