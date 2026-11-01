Во Франции во время массовых протестов 31 октября полиция задержала 565 человек. Об этом сообщает Le Journal du Dimanche со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

По данным французского МВД, в демонстрациях по всей стране участвовали около 320 тысяч человек, в том числе 70 тысяч в Париже. Организаторы оценивают общее число участников в 800 тысяч. В столице полиция провела более 5700 проверок и задержала 79 человек.

В Париже произошли столкновения демонстрантов с полицией. В районе ворот Шарантон в сотрудников полиции бросали бутылки с зажигательной смесью. По данным властей, пострадали пять сотрудников, трое из них — в результате применения коктейлей Молотова. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес назвал нападение на одного из полицейских «попыткой убийства» и осудил насилие со стороны участников беспорядков.

Протесты во Франции начались 21 сентября с выступлений старшеклассников, недовольных нехваткой преподавателей, социальных работников и школьных психологов. Позднее к ним присоединились профсоюзы, участники движения «жёлтых жилетов» и жители других городов. Среди требований демонстрантов — повышение зарплат и пенсий, улучшение государственных услуг и меры против роста стоимости жизни.

В Германии тысячи людей вышли на демонстрации, организованные молодёжным движением Gen Z regelt («Поколение Z берёт на себя ответственность»). Участники выступали против сокращения государственных расходов, недостаточного финансирования образования, высокой стоимости жизни и обязательной военной службы.

Большинство акций проходило мирно, но вечером в субботу в нескольких городах начались беспорядки. Во Франкфурте группы протестующих разбили витрины магазинов, в том числе оружейного, откуда, по данным полиции, были похищены две единицы оружия. Подозреваемого задержали, оружие изъяли. Против участников беспорядков полиция применила водомёты.

Министр внутренних дел федеральной земли Гессен Роман Посек заявил, что к протестующим во Франкфурте присоединились около ста левых экстремистов. Он осудил нападения на сотрудников полиции и разграбление магазинов, заявив, что Германия не должна повторять события во Франции.

В Берлине, по данным полиции, пострадали 27 сотрудников, были задержаны до 56 человек. В Гамбурге, где демонстранты запускали фейерверки и поджигали заграждения, задержали 120 человек. В Кёльне участники беспорядков бросали бутылки и другие предметы в полицейских возле главного железнодорожного вокзала.

Протесты против роста стоимости жизни и сокращения социальных расходов прошли также в Италии, Португалии и других европейских странах. В Риме и Турине произошли столкновения с полицией, а в Португалии правоохранительные органы начали разгон палаточного лагеря участников акции против законопроекта об аренде жилья. (svoboda.org)