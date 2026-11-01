В последние дни серьезную обеспокоенность вызывают случаи нападений на журналистов при проведении съемок на местах происшествий, применения к ним физического насилия и создания препятствий для их профессиональной деятельности.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию Азербайджана.

В ведомстве отметили, что подобные действия, угрожающие безопасности журналистов, одновременно являются вмешательством в право общества на получение информации о событиях, имеющих общественное значение.

Отмечается, что статья 6 Закона Азербайджанской Республики «О медиа» запрещает незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналистов, оказание на них давления и их преследование.

«Совет по медиа и вещанию Азербайджанской Республики решительно осуждает насилие в отношении журналистов и создание препятствий для их законной профессиональной деятельности, выражает уверенность в том, что произошедшие инциденты будут оперативно, всесторонне и объективно расследованы, и призывает всех с уважением относиться к законной деятельности представителей прессы, соблюдать их право на безопасное, свободное и беспрепятственное выполнение своих профессиональных обязанностей», — заявили в Совете.