Госсекретарь США Марко Рубио выразил сомнение в скором завершении войны между Россией и Украиной. Он также заявил, что не знает, можно ли будет достигнуть мира путем переговоров. «Именно это мы и пытаемся выяснить. Не думаю, что кто-либо здесь утверждает, будто мы стоим на пороге мирного урегулирования», — сказал Рубио по итогам встречи глав МИД G20 в Атланте с участием российского министра Сергея Лаврова.

В личных беседах с коллегами на полях саммита госсекретарь США заявил, что не верит в готовность президента России Владимира Путина прекратить войну до весны 2027 года. Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Алекс Рауфоглу со ссылкой на европейских чиновников. По их словам, Рубио также предупредил, что территориальные амбиции Кремля простираются за пределы Донбасса и захват этого региона «не умерит аппетит» Путина.

В ноябре Россия и Украина планируют возобновить переговоры в трехстороннем формате с участием США. В Кремле допускали встречу после 4 ноября, но подчеркивали, что ее проведение будет зависеть от «обстановки на поле боя».

Президент Украины Владимир Зеленский через лидеров Финляндии и Норвегии передал Путину, что готов обсуждать вопрос территорий на личной встрече где угодно, кроме Москвы, Беларуси и Северной Кореи. В ответ Путин заявил в ходе созвона с финским президентом Александром Стуббом и норвежским премьером Йонасом Стере 27 октября, что не отступит от требования о полной сдаче Донбасса.

На пятый год войны российские войска по-прежнему занимают около 80% Донецкой области. При этом темпы их наступления на пояс подконтрольных Вооруженным силам Украины городов-крепостей снижаются: по оценкам американского Института изучения войны, в этом году они упали до 250 м² в день. Из неполных десяти месяцев российская армия сдавала позиции в течение четырех. Сентябрь и октябрь закончился для нее чистыми территориальными потерями в 241 км².

В октябре США представили Москве и Киеву новый мирный план, включающий демилитаризованную зону в Донбассе, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций с России. (themoscowtimes.com)