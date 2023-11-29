Российский диктатор Владимир Путин не пойдет на мир в Украине до результатов выборов в США, которые должны состояться в ноябре 2024 года.

Как пишет Reuters, такое заявление на условиях анонимности сделал на брифинге для журналистов после встречи министров иностранных дел стран НАТО высокопоставленный чиновник Государственного департамента США. Эти слова прозвучали на фоне опасений, о том, что поддержка Украины со стороны Запада может измениться в случае потенциального избрания президентом США Дональда Трампа.

Американский чиновник отметил, что мирное соглашение между Украиной и РФ в следующем году маловероятно.